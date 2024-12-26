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مفاجأة عن موعد ومكان انطلاق العرض الخاص لفيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو - أخبار كلمتك

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مفاجأة عن موعد ومكان انطلاق العرض الخاص لفيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو - أخبار كلمتك

مفاجأة عن موعد ومكان انطلاق العرض الخاص لفيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 05:40 صباحاً - تستقبل دور العرض السينمائي في اليوم الأول من العام الجديد فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو". يضم فريق عمل الفيلم كلا من: عصام عمر، ركين سعد، أحمد بهاء، والكلب رامبو، برفقة المخرج والكاتب خالد منصور، والمنتجين محمد حفظي ورشا حسني.. 

وينطلق العرض الخاص للفيلم بحضور جميع أبطاله يوم الأحد المقبل في طريق العين السخنة.

 

قصة فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

يتناول فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو قصة حسن الشاب الثلاثيني الذي يجد نفسه مضطرًا لمواجهة مخاوف ماضية في سبيل إنقاذ كلبه وصديقه الوحيد رامبو من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطر دون ذنب، ويتحول حسن فجأة إلى شخص مطارد من قِبل جاره كارم وأهالي الحي، ليبدأ رحلة مثيرة ومحفوفة بالمخاطر. 

ويعتبر “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” الفيلم الروائي الأول للمخرج خالد منصور بعد سلسلة من الأفلام القصيرة.

 وتوج الفيلم مؤخرًا  بالجائزة الكبرى وجائزة النقاد في النسخة الرابعة والعشرين من مهرجان “سينيميد” البلجيكي.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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