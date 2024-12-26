نقلة كبيرة بشرط، توقعات عبير فؤاد لـ أحمد فهمي في 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 07:00 صباحاً - كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، ما ينتظر الفنان أحمد فهمي خلال العام الجديد 2025 وما يخبئه الفلك له.

توقعات أبراج 2025، لـ الأبراج تكشف حظ الفنان أحمد فهمي

وتكشف خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لبوابة (كلمتك)، عن التوقعات الفلكية لـ أحمد فهمي.. وماذا سيحدث خلال عام 2025.

توقعات الأبراج 2025، هذا ما ينتظر أحمد فهمي

وقالت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لموقع (كلمتك): أحمد فهمي عام 2025 يعتبر بناءً جدا بالنسبة له، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط ألا يطمع في حق ليس من حقه".

الفنان أحمد فهمي

و أحمد فهمي ممثل وكاتب سيناريو مصري، تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، شقيق الممثل والسيناريست كريم فهمي.

كون مع أصدقائه في فترة الجامعة فرقة عرفت باسم (تمر هندي للإنتاج الفني)، وقدموا أفلامًا سخرت من الأفلام المصرية الشهيرة، كان أنجحها فيلم (رجال لا تعرف المستحيل)، ولفتت الفكرة نظر المنتج الكبير (محمد حفظي) الذي كان وقتها يتجه للإنتاج، وبالفعل أنتج لهم مسلسل (أفيش وتشبيه) الذي قدم في كل حلقة صورة ساخرة لأحد كلاسيكيات السينما المصرية، ثم أنتج لهم حفظي بعدها فيلم (ورقة شفرة) الذي حقق نجاحًا كبيرًا على المستوى النقدي والجماهيري. كانت انطلاقته في عالم السينما من خلال كتابة سيناريو فيلم (كده رضا) لأحمد حلمي، ثم قام بعدها بالمشاركة في كتابة وتمثيل فيلم (ورقة شفرة) الذي جعل وجهه معروفًا لدى الجماهير. حاز جائزة النقاد لأفضل وجه جديد في عام 2008 مناصفة مع زميليه في فيلم ورقة شفرة (هشام ماجد) و(شيكو).

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