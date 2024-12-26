تامر حبيب يفتح النار على عمل فني، ماذا قال ومن يقصد ؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 08:50 صباحاً - خرج السيناريست تامر حبيب عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ليفتح النار على أحد الأعمال الفنية حيث قال:" دا مش عمل فني دا عمل سفلي".

وانهالت التعليقات عبر حسابه الخاص من يقصد من الأعمال الفنية، كما توقع البعض أن يكون المقصود بهذا البوست هو مسلسل وتر حساس.

وكان قد تحدث السيناريست تامر حبيب، عن فيلم ولاد رزق 3، الذي شارك في موسم أفلام عيد الأضحى، وحقق نجاحًا ساحقًا منذ بداية عرضه ودخل في قائمة أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية.

تصريحات تامر حبيب

وكتب تامر حبيب عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: لسه خارج من السينما وأنا حاسس إني مبسوط ومتسلي ومبتهج ومفرفش وفخور بفيلم معمول حلو قوي ويشرف السينما المصرية.

وتابع تامر حبيب: الحقيقة إن ده نفس شعوري في كل مرة وأنا خارج من ولاد رزق عمومًا.. لأ ده نفس شعوري وأنا خارج من أي فيلم لطارق العريان.. مبروك يا أصحابي يا جامدين يا حلوين يا ناجحين نجاح تستحقوه وتستحقوا أكثر منه كمان.

فيلم ولاد رزق3، بطولة الفنان أحمد عز، ويشارك فيه كوكبة كبيرة من النجوم، أبرزهم: عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، سيد رجب، محمد لطفي، كريم عبد العزيز ضيف شرف، نسرين أمين، أسماء جلال، وغيرهم، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، وتم تصويره في مصر والسعودية، والعمل برعاية هيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

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