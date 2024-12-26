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بتروجت يخطف فوزا قاتلا من الجونة 0/1 في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

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بتروجت يخطف فوزا قاتلا من الجونة 0/1 في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

بتروجت يخطف فوزا قاتلا من الجونة 0/1 في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 10:07 مساءً - انتهت مباراة بتروجت ضد الجونة بنتيجة 0/1 للفريق البترولي، في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، على ملعب بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل أحمد رضا هدف بتروجت في شباك الجونة في الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الثاني.

تشكيل بتروجت ضد الجونة

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: محمود شديد، هادي رياض، أحمد بحبح، توفيق محمد.

خط الوسط: رشاد المتولي، حامد حمدان، أحمد رضا.

خط الهجوم: مصطفى الجمل، بدر موسى، شيكودي جبريل.

تشكيل الجونة أمام بتروجت

حراسة المرمى: محمد علاء

خط الدفاع: أحمد حسام، أحمد العش، أحمد مجدي، أليو جاتا.

خط الوسط: رضا صلاح، عبد الجواد، حسن ياسين.

خط الهجوم: أرنولد، أوجو صامويل، على الزاهري.

ترتيب بتروجت والجونة في الدوري المصري الممتاز

وبهذه النتيجة، يتواجد فريق بتروجت في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، جمعهم من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراتين وخسارة مباراتين أيضًا، بينما سجل في شباك منافسيه 5 أهداف، واستقبلت شباكه 5 أهداف.

ويحتل فريق الجونة، المركز الثالث عشر في جدول المسابقة برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في ثلاث مباريات وخسارة مباراتين، بينما أحرز في مرمى المنافسين هدفًا وحيدًا، واستقبلت شباكه هدفين.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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