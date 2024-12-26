الرياضة - 10:13 - الأهلي يحسم مواجهة المصري بثنائية مثيرة ويقفز إلى صدارة الدوري «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 10:13 مساءً - خطف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انتصارا ثمينا من أنياب المصري البورسعيدي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدين النادي الأهلي بهذا الفوز الثمين، إلى نجمه المغربي يحيى عطية الله، والذي سجل هدف اللقاء الوحيد في شوط المواجهة الأول، والبديل محمد مجدي أفشة صاحب الهدف الثاني.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة الـ 11، ليستعيد صدارة بطولة الدوري المصري الممتاز بعد مرور 6 جولات، مع الوضع في الاعتبار أن هناك مواجهة مؤجلة للمارد الأحمر أمام سموحة.

وتجمد رصيد المصري البورسعيدي عند 11 نقطة، متساويا مع الأهلي لكنه يتأخر بفارق الأهداف التي تصب في صالح المارد الأحمر.

أهداف مباراة الأهلي والمصري في الدوري الممتاز

وجاء هدف الأهلي الأول ضد المصري البورسعيدي في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول، عن طريق نجمه المغربي يحيى عطية الله من ركلة حرة مباشرة لم يتمكن الحارس محمود جاد من التعامل معها.

وفي الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع، استغل محمد مجدي أفشة اندفاع المصري لإدراك التعادل، ونجح في خطف هدف الأهلي الثاني بعد انفراد تام بمرمى محمود جاد من إمام عاشور، والذي وضعها بكل سهولة لزميله أفشة.

تشكيل الأهلي أمام المصري في الدوري الممتاز اليوم

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي..

تشكيل الأهلي أمام المصري في الدوري الممتاز اليوم في حراسة المرمى محمد الشناوي في خط الدفاع عمر كمال أشرف داري ياسر إبراهيم يحيى عطية الله في خط الوسط إمام عاشور مروان عطية عمرو السولية حسين الشحات في خط الهجوم وسام أبو علي بيرسي تاو

تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة الأهلي

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة الأهلي على النحو التالي: