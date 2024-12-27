مشاهير العرب - جمال عبد القادر يكشف كواليس جديدة عن طفولة نور الشريف (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 01:07 مساءً - كشف الناقد الفني جمال عبد القادر، أسرار وكواليس مثيرة عن الراحل نور الشريف، مشيرا إلى أن الفنان الراحل كان جريئا وتمكن من تقديم موضوعات مختلفة.

وأضاف جمال عبد القادر، خلال لقائه مع الإعلامية عبيدة أمير، مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه ألف كتابا بعنوان: «نور الشريف.. قراءة في مشوار الأستاذ»، لافتا إلى أن الكتاب يوثق المشوار الفني للراحل ويلقي الضوء على إنجازاته الفنية.

وذكر الناقد الفني: الراحل نور الشريف تمكن من التدريب والتأهيل لتطوير مواهبه، مبينًا أن نور الشريف توفى والده وهو في سن الطفولة، وتربى مع أعمامه.

وتابع: إن الفنان الراحل نور الشريف، أحب التمثيل بسبب خاله الذي كان يقوم بتمثيل مسرحيات على عربيات الكارو في حي السيدة زينب بالقاهرة، وذلك ما دفعه لدخول معهد الفنون المسرحية.