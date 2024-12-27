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أسامة كمال يعود بـ "مساء dmc" قريبًا - أخبار كلمتك

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أسامة كمال يعود بـ "مساء dmc" قريبًا - أخبار كلمتك

أسامة كمال يعود بـ "مساء dmc" قريبًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 01:31 مساءً -  يعود الإعلامي الكبير أسامة كمال لاستئناف تقديم برنامجه "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc"، قريبًا.

تغطيات لأبرز الأحداث

 ويقدم أسامة كمال عبر برنامجه تغطيات تليفزيونية مهمة لأبرز الأحداث على المستوى المحلي والعالمي، كما يستعرض أهم القضايا الاقتصادية والسياسية والفنية.

ويستضيف أسامة كمال خلال حلقات البرنامج الذي يذاع أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء، كبار الشخصيات في كافة المجالات، كما يناقش العديد من الملفات التي تمس المواطنين.


 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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