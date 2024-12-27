أسامة كمال يعود بـ "مساء dmc" قريبًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 01:31 مساءً - يعود الإعلامي الكبير أسامة كمال لاستئناف تقديم برنامجه "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc"، قريبًا.

تغطيات لأبرز الأحداث

ويقدم أسامة كمال عبر برنامجه تغطيات تليفزيونية مهمة لأبرز الأحداث على المستوى المحلي والعالمي، كما يستعرض أهم القضايا الاقتصادية والسياسية والفنية.

ويستضيف أسامة كمال خلال حلقات البرنامج الذي يذاع أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء، كبار الشخصيات في كافة المجالات، كما يناقش العديد من الملفات التي تمس المواطنين.





ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.