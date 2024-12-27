9 خدمات من بنك مصر لدعم المصدرين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 01:11 مساءً - يقدم بنك مصر خدمات عديدة لعملائه ولعل في مقدمتها خطة متكاملة دعم المصدرين من خلال عدة آليات تمويلية متنوعة تساهم في زيادة الصادرات.

خطة بنك مصر لدعم المصدرين

وتشمل قائمة الآليات التي وضعها بنك مصر في خطته لهدف خدمة المصدرين ما يلي:

تمويل رأس المال العامل والآلات والمعدات.

تمويل التوسعات الرأسمالية للشركات وتمويل شراء المواد الخام وقطع الغيار.

تمويل عمليات الاستيراد (اعتمادات - مستندات تحصيل)، مع التحوط لمخاطر التغيرات في أسعار الصرف (hedging).

تحصيل مستندات التصدير وكافة الخدمات المصرفية.

إمكانية الاقتراض بضمان عقود التصدير.

دعم مشاركة المصدرين بالمعارض الدولية من خلال تغطية مصروفات الشحن والسفر والإقامة.

عقد ورش عمل مجانية لأعضاء المجالس التصديرية لشرح عمليات التجارة الدولية ومستندات الشحن والمستندات المطلوبة لفتح اعتمادات التصدير والتدريب على إعداد الميزانيات والموازنات والمستندات المطلوبة للحصول على تسهيلات.

يمكن الحصول على كافة الخدمات لدعم المصدرين المصريين من خلال أى فرع من فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة الى فروع البنك في الإمارات، لبنان، فرنسا، وألمانيا، ومكاتب التمثيل في كل من الصين، روسيا، كوريا الجنوبية، وإيطاليا.

أسعار مميزه للعمولات على تحصيل مستندات التصدير وكافة الخدمات المصرفية.

ضرائب المشروعات الصغيرة

ومن جانب آخر أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث إنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.

صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي

وقال أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، مما يجعله أكبر قطاع تصديري وينافس في أهميته قناة السويس.

أشار إلى أن لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة، وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

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