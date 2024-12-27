الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة السعودية والعراق في قمة خليجي 26 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 01:16 مساءً - خليجي 26، تنتظر الجماهير العربية مواجهة قوية بين منتخب السعودية ونظيره العراقي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي، بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024 - 2025.

موعد مباراة منتخب السعودية أمام العراق

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة السعودية والعراق، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي، غدا السبت في تمام الساعة 4:30 بتوقيت مصر، 5:30 بتوقيت السعودية.

وتنقل مواجهة السعودية والعراق على القنوات التالية:

SSC NEWS - البحرين الرياضية - دبي الرياضية - الكأس 1 -الشارقة الرياضية - عمان الرياضة.

تشكيل السعودية المتوقع لمواجهة العراق بكأس الخليج

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - علي العوجامي - سلطان الغنام.

خط الوسط: محمد كنو - مصعب الجوير - عبد الإله المالكي.

خط الهجوم: عبد الله الحمدان - عبد الإله هوساوي - عبد الله رديف.

تشكيل العراق المتوقع لمواجهة السعودي بكأس الخليج

حراسة المرمى: جلال حسن.

خط الدفاع: ريبين سولاقا - زيد تحسين - أحمد مكنزي - مصطفى سعدون.

خط الوسط: أمجد عطوان - أحمد ياسين - إبراهيم بايش.

خط الهجوم: زيدان إقبال - أيمن حسين - علي جاسم.

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