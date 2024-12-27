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الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة السعودية والعراق في قمة خليجي 26 - أخبار كلمتك

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الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة السعودية والعراق في قمة خليجي 26 - أخبار كلمتك

الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة السعودية والعراق في قمة خليجي 26 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 01:16 مساءً - خليجي 26، تنتظر الجماهير العربية مواجهة قوية بين منتخب السعودية ونظيره العراقي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي، بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024 - 2025.

موعد مباراة منتخب السعودية أمام العراق 

 ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة السعودية والعراق، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي، غدا السبت في تمام الساعة 4:30 بتوقيت مصر، 5:30 بتوقيت السعودية.

وتنقل مواجهة السعودية والعراق على القنوات التالية:

SSC NEWS - البحرين الرياضية - دبي الرياضية - الكأس 1 -الشارقة الرياضية - عمان الرياضة.

 

تشكيل السعودية المتوقع لمواجهة العراق بكأس الخليج

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - علي العوجامي - سلطان الغنام.

خط الوسط: محمد كنو - مصعب الجوير - عبد الإله المالكي.

خط الهجوم: عبد الله الحمدان - عبد الإله هوساوي - عبد الله رديف.

 

تشكيل العراق المتوقع لمواجهة السعودي بكأس الخليج

حراسة المرمى: جلال حسن.

خط الدفاع: ريبين سولاقا - زيد تحسين - أحمد مكنزي - مصطفى سعدون.

خط الوسط: أمجد عطوان - أحمد ياسين - إبراهيم بايش.

خط الهجوم: زيدان إقبال - أيمن حسين - علي جاسم.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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