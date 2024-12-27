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مدرب منتخب العراق يتحدث عن مواجهة السعودية فى خليجي 26 - أخبار كلمتك

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مدرب منتخب العراق يتحدث عن مواجهة السعودية فى خليجي 26 - أخبار كلمتك

مدرب منتخب العراق يتحدث عن مواجهة السعودية فى خليجي 26 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 11:05 صباحاً -  أكد كاساس المدير الفني  للمنتخب العراقي جاهزية فريقه لمواجهة السعودية غدا السبت فى بطولة خليجي 26.

وقال كاساس خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: “كما ذكرت سابقًا، البطولة تقام في فترة زمنية قصيرة، مما يجعل تجهيز اللاعبين كما نرغب أمرًا صعبًا، قمنا بتحليل مباراة البحرين وقررنا الطريقة التي سنواجه بها المنتخب السعودي، لدينا تدريب أخير سنستعد من خلاله للمباراة”.

أشار كاساس إلى أهمية الموازنة بين إشراك اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرة: “جميع مباريات كأس الخليج مناسبة لدفع اللاعبين الشباب، لكن الضغط الجماهيري المستمر لتحقيق الفوز يجعل من الصعب إشراكهم جميعًا دفعة واحدة، ونحاول دائمًا إيجاد التوازن المناسب”.

 

وأكد المدرب أن المنتخب العراقي يواجه تحديات بسبب الغيابات والإرهاق، موضحا: “المباراة الماضية كانت محبطة بالنسبة لنا، كل الفرق تعاني من فترات صعبة، ونحن لدينا غيابات، بالإضافة إلى إرهاق بعض اللاعبين ومرض آخرين، لكنني لا أبحث عن أعذار، وسنفعل كل ما بوسعنا أمام المنتخب السعودي الذي يُعد من أفضل المنتخبات في القارة”.

 

وحول الضغط الجماهيري، قال كاساس: “الضغط طبيعي وأنا أفضل التعامل معه، نعرف ما نريد، وضغط تصفيات كأس العالم أكبر بكثير من هذه البطولة، نسعى للفوز دائمًا، وغدًا لدينا فرصة مهمة وسنحاول اقتناصها”.

 

وأوضح كاساس: “طاقمنا التدريبي يضم سبعة محللين يدرسون كل شيء عن المنافسين، نحن نعرف كل شيء عن المنتخب السعودي”.

وفي ختام تصريحاته، أبدى كاساس إعجابه بأداء منتخب البحرين، قائلا:”هم الأقوى في المجموعة الثانية حتى الآن، وأعتقد أنهم الأفضل في خليجي 26“.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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