صراع المجموعة الثانية لحسم التأهل للمربع الذهبي في خليجي 26.. ديربي ناري بين السعودية والعراق.. رينارد في مهمة إنقاذ الأخضر.. والبحرين في منطقة الأمان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 03:05 مساءً - يستمر الصراع على التأهل إلى المربع الذهبي في بطولة كأس الخليج العربي خليجي 26 التي تستضيفها دولة الكويت حتى 3 يناير المقبل.

صراع السعودية والعراق

يتواجه المنتخبان العراقي حامل اللقب والسعودي، غدا السبت في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لكأس الخليج من أجل حسم التأهل إلى نصف النهائي واللحاق بالبحرين الباحثة عن العلامة الكاملة.

وتحتل السعودية المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف أمام العراق، ما يعني أن التعادل في مواجهة السبت على إستاد جابر الأحمد الدولي سيكون كافيا لفريق المدرب الفرنسي هيرفي رينارد كي يحصل على البطاقة الثانية.



ولم يظهر منتخب السعودية بالشكل المناسب حتى الآن، إن كان في الخسارة أمام البحرين أو في الفوز المتأخر الذي حققه في الجولة الثانية أمام اليمن 3-2 في لقاء تخلف خلاله بهدفين نظيفين قبل أن يعود من بعيد لحسمه بهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عبر عبدالله الحمدان.

رينارد يتحدث عن مواجهة العراق

وقال رينارد في مؤتمر صحفي إنه لا يتابع ما يُقال في وسائل الإعلام وإنه يُركز فقط على عمله وتحليل المباريات، مضيفًا "نحن في طريقنا للعودة بالمنتخب السعودي لمكانه الطبيعي وسنكون في الموعد أمام العراق والروح المعنوية للاعبين عالية".



وتابع المدرب الفرنسي: "مواجهة العراق قوية وفرصتنا قائمة للتأهل لنصف النهائي ونحن بعيدون عن مستوانا في كأس الخليج لكننا نتطور وفي عالم الكرة أنت معرض للنتائج السيئة لكن لا بد أن تعمل وتفكر في الغد. وافقت على التحدي قبل قرابة شهرين وعدت بسبب الأجواء الرائعة حول الفريق والدعم من الجمهور. أعلم أن الجمهور غير راض عن الفريق والتدوير بين اللاعبين مهم".

وسبق للمنتخبين أن تواجها في النسخة السابقة عام 2023 حين فاز العراق 2-0 خلال الجولة الثانية في طريقه لتصدر المجموعة أمام عُمان، فيما انتهى مشوار "الأخضر" باكرا، ما يجعله متحفزا جدا من أجل تجنب هذا السيناريو والخروج أقله بنقطة التعادل التي ستؤهله إلى نصف النهائي.

وبعد الفوز الشاق على اليمن، قال المهاجم عبد الله رديف "نجحنا في قلب النتيجة أمام اليمن، وأظهرنا ردة فعل قوية، وهدفنا هو مواصلة تحقيق الانتصارات"، مضيفا "منتخب اليمن لم يكن سهلا وقدّم مباراة جيدة ونجح في التسجيل مبكرا، لكننا تمكنا من العودة وتحقيق الانتصار في الوقت القاتل".

البحرين في مباراة تحصيل حاصل ضد اليمن

وتعتبر المباراة تحصيل حاصل للفريقين، فالأحمر البحريني ضمن تأهله وتصدره، بينما خرج المنتخب اليمني من دائرة الصراع على البطاقة الثانية بخسارته مرتين، ليتأجل بذلك بحثه عن فوزه الأول على الإطلاق في البطولة التي خاض فيها حتى الآن 35 مباراة، فتعادل في ست منها وهُزِم في البقية.



وألمح المدرب الكرواتي للبحرين دراغان تالاييتش في المؤتمر الصحافي عقب الفوز على العراق إلى انه قد يريح بعض لاعبيه الأساسيين وإعطاء المجال لوجوه جديدة للمشاركة في اللقاء، وقد يكون من بينها المدافع سيد مهدي باقر وايمانويل فينسنت وجاسم الشيخ والحارس سيد محمد جعفر.

وفي الوقت نفسه، أكد تالاييتش احترامه للمنتخب اليمني الذي قدم مستوى لافتا في مباراتيه أمام العراق ومن ثم السعودية بحسب رأيه.



وفي الجانب الآخر، يأمل مدرب اليمن الجزائري نور الدين ولد في تحقيق نتيجة إيجابية وعدم توديع البطولة برصيد خال من النقاط.



وسيفتقد المنتخب اليمني لجهود مدافعه رامي الوسماني لطرده في الثواني الأخيرة من المباراة ضد السعودية.



لكن ولد علي يمتلك عناصر مميزة بقيادة الحارس محمد أمان وقائد الفريق عبدالواسع المطري وعبدالمجيد صباراح وممدوح بن عجاج وناصر محمدوه.

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