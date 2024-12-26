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خبيرة علم الفلك: عمل فني ضخم وعلاقة غرامية جديدة لـ بسمة في 2025 - أخبار كلمتك

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خبيرة علم الفلك: عمل فني ضخم وعلاقة غرامية جديدة لـ بسمة في 2025 - أخبار كلمتك

خبيرة علم الفلك: عمل فني ضخم وعلاقة غرامية جديدة لـ بسمة في 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 04:50 صباحاً - كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، ما ينتظر النجمة بسمة خلال العام الجديد 2025 وما يخبئه الفلك له.

 

توقعات أبراج 2025، لـ الأبراج تكشف حظ بسمة

وتكشف خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لبوابة (كلمتك)، عن التوقعات الفلكية لـ بسمة.. وماذا سيحدث خلال عام 2025

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توقعات الأبراج 2025، هذا ما ينتظر بسمة

وقالت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لموقع (كلمتك): بسمة  يحمل لها عام 2025 بداية مرحلة جديدة مهنيا وعاطفيا.. 

 

وتابعت: قد تبدأ في علاقة جديدة، وفي العمل قد تقوم بعمل فني جريء يحقق لها نجاحا وتقدما.

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النجمة بسمة

فى سياق آخر.. تعاقدت الفنانة بسمة علي المشاركة في أحداث مسلسل ظلم المصطبة، المقرر أن يبدأ تصوير أحداثه نهاية نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن تلعب إحدي الشخصيات الرئيسية في العمل، بجانب ريهام عبدالغفور وفتحي عبد الوهاب.

ويبدأ أبطال مسلسل "ظلم المصطبة" تصوير أحداث العمل خلال نوفمبر المقبل، بين ديكورات العمل، والتي تختلف باختلاف القصة التي يتناولها العمل، حيث إن العمل يتناول عددا من القصص في بعض المحافظات.

 

تفاصيل مسلسل ظلم المصطبة

 مسلسل "ظلم المصطبة" تتناول أحداثه كيف يبدأ الحدث، من جزء بسيط إلى أن يصبح أزمة كبرى، وهذا هو المقصود بظلم المصطبة، أن أي حكاية تم تداولها بشكل كبير في الأرياف خاصة، والعمل يشارك فيه كل من ريهام عبدالغفور، وفتحى عبدالوهاب، وإياد نصار، ومن تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج هاني خليفة.

ويجري حاليا التعاقد مع عدد من الفنانين المقرر مشاركتهم في العمل بجانب الأبطال الأساسية، وسيتم العرض خلال السباق الرمضاني لعام 2025.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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