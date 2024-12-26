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السيسي يؤكد أهمية مواصلة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية بقناة السويس - أخبار كلمتك

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السيسي يؤكد أهمية مواصلة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية بقناة السويس - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد أهمية مواصلة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية بقناة السويس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 04:00 مساءً - الخميس 26/ديسمبر/2024 - 03:55 م 12/26/2024 3:55:41 PM

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.كلمتك

 أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية مواصلة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية بقناة السويس، باعتباره عنصر أساسي لتحقيق التنمية المنشودة.

 

واجتمع الرئيس  السيسي، اليوم، مع كل من محب حبشي محافظ بورسعيد، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أحمد حسن رئيس مركز الأبحاث بهيئة قناة السويس، والدكتور حسن أبو سعدة الأستاذ المساعد بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية. 


وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية في محور قناة السويس، ولا سيما في محافظة بورسعيد، وتطورات تنفيذ المشروعات الاستثمارية والخدمية ذات الصلة، سواء كانت قيد التنفيذ أو تلك المخطط تنفيذها، وذلك في إطار الشراكة والتعاون بين هيئة قناة السويس وكافة الجهات والمؤسسات المعنية، وبمشاركة القطاع الخاص، مما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار ويمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في جهود التنمية، ويحقق النتائج المرجوة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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