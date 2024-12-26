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مركز التعليم والتأهيل بالأكاديمية الطبية العسكرية يحصل على شهادة الاعتماد البرامجي - أخبار كلمتك

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مركز التعليم والتأهيل بالأكاديمية الطبية العسكرية يحصل على شهادة الاعتماد البرامجي - أخبار كلمتك

مركز التعليم والتأهيل بالأكاديمية الطبية العسكرية يحصل على شهادة الاعتماد البرامجي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 04:00 مساءً - حصل مركز التعليم الطبي والتدريب والتأهيل التابع للأكاديمية الطبية العسكرية على شهادة الاعتماد البرامجي لبرنامج البورد كمركز تدريب طبي معتمد فى مجال الطب البشري من المجلس الصحي المصري، وذلك بعد استيفائه كافة الشروط والمحددات اللازمة للحصول على ذلك الاعتماد.

جاء ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة الطبية من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة بمختلف المنشآت الطبية العسكرية.

 

وتسعى الأكاديمية الطبية العسكرية لمواكبة التطور العلمي المتلاحق فى مختلف المجالات الطبية وفقا لأرقى معايير الجودة فى التعليم الطبى، وذلك لتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات والقدرات المتاحة لتقديم خدمة طبية متميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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