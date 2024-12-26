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إهداء الحلقة الأولى من مسلسل موضوع عائلي 3 للفنانة الراحلة لبنى محمود - أخبار كلمتك

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إهداء الحلقة الأولى من مسلسل موضوع عائلي 3 للفنانة الراحلة لبنى محمود - أخبار كلمتك

إهداء الحلقة الأولى من مسلسل موضوع عائلي 3 للفنانة الراحلة لبنى محمود - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 08:00 صباحاً - مسلسل موضوع عائلي 3، أهدى صناع مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة الأولى من العمل إلى الفنانة لبنى محمود التي رحلت عن دنيانا عام 2023 والتي كانت تجسد دور والدة إبراهيم “ماجد الكدواني” وزينب “سما إبراهيم” في الأجزاء السابقة من المسلسل.

حيث ظهرت صورة الراحلة في نهاية الحلقة ومعها تعليق “إهداء إلى أمّنا الغالية الفنانة القديرة لبنى محمود”.

ولم يكتف صناع العمل بهذا الإهداء بل كرمها الأبطال خلال الأحداث حيث ذهبوا جميعًا لزيارة مقبرة والدة إبراهيم وزينب التي سبق وقدمت شخصيتها الفنانة الراحلة وبدأ الجميع في تذكر مواقفهم مع هذه الشخصية وطرائفها بالإضافة إلى عرض عدد من مشاهدها من الأجزاء السابقة من المسلسل، وحرص إبراهيم “ماجد الكدواني” على الدعاء لها. 

 

عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي 3

ويتكون مسلسل موضوع عائلي 3 من 10 حلقات، حيث إنه ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة وتعرض حلقاته عبر منصة شاهد.

وانضم عدد من النجوم الجدد في الجزء الجديد إلى جانب نجوم مسلسل موضوع عائلي المعروفين ومن أبرز هؤلاء النجوم الجدد؛ الفنانة رانيا يوسف التي تجسد شخصية عبلة عبد الجواد وهي سيدة تقرر رفع قضايا على إبراهيم “ماجد الكدواني” لطرده من شقته وتطارده لرغبتها في الزواج منه.

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وهناك أيضا الفنانة سماح أنور التي تظهر خلال أحداث المسلسل، كما تشارك أيضا في الجزء الثالث الفنانة الشابة ياسمينا العبد التي تقدم شخصية شيماء، والطفل جان رامز الذي يجسد شخصية عباس شقيق شيماء. 

 

أبطال مسلسل موضوع عائلي ٣

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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