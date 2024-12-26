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مشاهير العرب - بعد مسابقة الـ 5 ملايين جنيه.. كواليس أغنية محمد رمضان الجديدة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد مسابقة الـ 5 ملايين جنيه.. كواليس أغنية محمد رمضان الجديدة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد مسابقة الـ 5 ملايين جنيه.. كواليس أغنية محمد رمضان الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 10:16 صباحاً - أغنية محمد رمضان الجديدة.. مازالت المسابقة التي طرحها الفنان محمد رمضان في صدارة التربند منذ أيام، والتي بلغت قيمة 5 ملايين جنيه مقابل معرفة اسم أغنيته الجديدة.

مسابقة الفنان محمد رمضان

أعلن الفنان محمد رمضان عن مسابقة جديدة لجمهوره لمعرفة أغنية محمد رمضان الجديدة والتي قدرها 5 ملايين جنيه، عبر حسابة الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وكتب، قائلا: «خمسة ملايين جنيه للي هيكتب إسم أغنيتي الجاية»

محمد رمضان يطرح بوستر اغنيته الجديدة

روج الفنان محمد رمضان لأغنيته الجديدة عبر حسابه الرسمي إنستجرام من خلال طرحه البوستر التشويقي لأغنيته الجديدة مستعينا بـ «أبو الهول»، قائلا: «سؤال الخمسة مليون جنيه باقي يوم، ده بوستر الأغنية.. اكتب أنت اسمها إيه».

خلاف الفنان محمد رمضان وكزبرة

ورد الفنان محمد رمضان، بأسلوب ساخر، على تصريحات مغني المهرجانات كزبرة حول ما تردد عن خلافات بينهما مؤخرا، قائلا: «إحنا في مكتبة محترمة، إحنا مش في محل عطارة هنا».

محمد رمضان

وكان كزبرة، قال في تصريحات سابقة على هامش حضوره العرض الخاص لفيلم «الحريفة 2 حول خلافه مع رمضان: «حبيبي لو زعلان البحر هناك مليان»، وهو ما دفع محمد رمضان للرد عليه.

محمد رمضان

آخر أعمال محمد رمضان

وطرح الفنان محمد رمضان، خلال الأيام الماضية، أغنيته الجديدة بعنوان «برج الثور» بالتعاون مع النجم العالمي أفرو بي، على «يوتيوب» وجميع المنصات الغنائية وأغنية «برج الثور» من كلمات محمد رمضان وأحمد ديزل، وتوزيع إيهاب كلوبيكس، والفيديو كليب من إخراج ليلى غالب، وتأتي بالتعاون بين محمد رمضان والرابر أفرو بي، وهي من إخراج ليلي غالب، ومن كلمات محمد رمضان وأحمد ديزل، وألحان وتوزيع ديزل.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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