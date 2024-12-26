الرياضة - 10:33 - اليمن تعلن حصيلة جديدة لعدد شهداء العدوان الإسرائيلي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 10:33 مساءً - أعلنت وزارة الصحة اليمنية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء والحديدة إلى 4 قتلى و42 جريحا، وفقا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل منذ قليل.

وعلق يحيى سريع، المتحدث باسم أنصار الله «الحوثيون» على الغارات الإسرائيلية التي شنها طيران الاحتلال باليمن، قائلًا: «استهداف مطار صنعاء الدولي وغيره من البنى التحتية المدنية إجرام صهيوني بحق الشعب اليمني».

وأضاف أن: «العدوان الإسرائيلي استهدف بسلسة غارات مطار صنعاء ومحطة كهرباء حزيز بمديرية سنحان»، مشيرًا إلى أنه إذا فكر العدو أن إجرامه يوقف اليمن عن مساندة غزة فهو واهم ولن يتخلى اليمن عن ثوابته.

وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات عنيفة، على عدة مناطق يمينة، مما دمر برج مطار «صنعاء» الدولي، وعدة طائرات في المطار المدني، بالإضافة إلى استهداف مطار «الحديدة» جنوب غرب اليمن.

إذ شن طيران الاحتلال الإسرائيلي نحو 10 غارات عنيفة، حيث وجه 7 غارات على مطار صنعاء الدولي و 3 أخرين على مطار الحديدة الدولي، وبناءً عليه دُمرت أجزاء واسعة من صالة المغادرة بمطار «صنعاء» الدولي.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر يمنية، أن 6 غارات جوية إسرائيلية استهدفت قاعدة «الديلمي» الجوية ومطار «صنعاء» الدولي.