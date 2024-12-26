هاني شاكر يتألق بأغنية كل سنة وأنت طيب خلال حفله في دبي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 11:05 مساءً - أحيا الفنان هاني شاكر واحدة من أقوى حفلاته الغنائية علي مسرح أوبرا دبي وسط حضور جماهيري كبير.

حفل هاني شاكر في دبي

ووجه هاني شاكر رسالة للجمهور عقب انطلاق الحفل قائلا: “كل سنة وأنتم طيبين ويارب السنة الجديدة تعود عليكم بالخير والسعادة والهنا والاستقرار".

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وتألق هاني شاكر خلال الحفل بعدد كبير من أغنياته الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح ومن أبرزهم أغنية كل سنة وانت طيب وأغنية فرق في الإحساس.

أسعار تذاكر حفل هاني شاكر

وكانت الشركة المنظمة لحفل هاني شاكر قد كشفت أسعار التذاكر وتبدأ من 2800 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه.

أغاني ألبوم هاني شاكر الجديد “اليوم جميل"

وطرح الفنان هاني شاكر ألبومه الجديد “اليوم جميل” خلال شهر سبتمبر الماضي، عبر جميع المنصات الموسيقية، حيث ظهر فيه بستايل جديد.

ويتضمن الألبوم 9 أغاني هي: "يا ويل حالي"، و"أديتك ورود"، و"حمل الليالي"، و"تعباني حياتي"، و"اليوم جميل"، و"فيه حل"، و"مالكة كل حياتي"، و"عادي"، و"بستان شوك".

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