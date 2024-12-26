جامعة قناة السويس تشهد أول اختبارات إلكترونية بمعامل كلية الصيدلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 10:33 مساءً - شهدت جامعة قناة السويس، اليوم الخميس، انطلاق أول اختبارات إلكترونية بمعامل كلية الصيدلة بعد افتتاحها رسميا كإضافة نوعية للمنظومة التعليمية بالجامعة.

وأكد رئيس جامعة قناة السويس، الدكتور ناصر مندور، في بيان صحفي، أن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع رؤية الجامعة لتطوير بنيتها التحتية التعليمية والالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات والتي تضمنت اعتماد توزيع الأسئلة بنسبة 70% موضوعية و30% مقالية ما يهدف إلى تعزيز قدرة الطلاب على التفكير النقدي والتفاعل الإيجابي مع الامتحانات.

وأضاف أن طلاب الفرقة الثالثة بكلية الصيدلة ضمن برنامج "فارم دي كلينك" لجامعة قناة السويس وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أدوا امتحاناتهم في مادة "ممارسة صيدلية المجتمع"، والتي تمت بدقة عالية وفق أعلى معايير الجودة التقنية.

في سياق متصل، أوضح الدكتور ناصر مندور أن الجامعة تمتلك 4658 جهاز حاسب آلي موزعة على مختلف الكليات لدعم التعليم الرقمي، منها 422 جهازا بمعامل كلية الطب البشري، و514 جهازا بمعامل كلية الطب البيطري، و222 جهازا بمعامل كلية طب الأسنان، و300 جهاز بمعامل كلية الصيدلة، و3، 200 جهاز مخصص لمركز الاختبارات الإلكترونية الجديد.

وأشاد رئيس جامعة قناة السويس بحسن سير الاختبارات الإلكترونية في معامل كلية الصيدلة، مؤكدا أن هذه التجربة تعد نموذجا يحتذى به في تطبيق التقنيات الحديثة لدعم التعليم الجامعي.