الرياضة - 11:11 - مأساة في المنيب.. النار التهمت أسرة كاملة في حريق هائل بشقتهم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 11:11 مساءً - مأساة جديدة شهدتها منطقة المنيب بالجيزة، راح ضحيتها أسرة كاملة وسط ألسنة النيران داخل شقة سكنية

تلقت شرطة النجدة بالجيزة، بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق هائل داخل شقة سكنية في منطقة المنيب، ووجود مصابين ووفيات.

انتقلت قوات الشرطة مدعومة بسيارات إسعاف وإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداد لهب النيران لباقي الشقق السكنية المجاورة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتبين مصرع 6 أشخاص جرى نقلهم إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لحين توقيع الكشف الطبي عليهم لتحديد أسباب الوفاة وكشف ملابساتها.

تم تحرير محضرا بالواقعة وجار انتداب فريق من المعمل الجنائي لمعاينة الحريق لتحديد أسبابه، و لبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.