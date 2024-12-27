الجيزة تفتتح لجان فتوى جديدة لتلبية احتياجات المواطنين، اعرف أماكنها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 03:05 مساءً - أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن افتتاح عدد من لجان الفتوى التابعة لمنطقة وعظ الجيزة، وذلك بهدف تسهيل التواصل بين المواطنين وعلماء الأزهر الشريف والإجابة على استفساراتهم وتساؤلاتهم حول القضايا الدينية والشؤون المجتمعية.

وأكد محافظ الجيزة على أهمية الدور الذي يلعبه وعاظ الأزهر في نشر الوعي الديني والتثقيف الفكري بين المواطنين، خاصة الشباب، وحمايتهم من الأفكار المتطرفة.

وأشار المحافظ إلى أن هذه اللجان ستعمل على توفير إجابات شافية ووافية على جميع الاستفسارات التي يطرحها المواطنون، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والوسطية.

أماكن لجان الفتوى الجديدة

من جانبه، أوضح مدير منطقة وعظ الجيزة، الشيخ أحمد علي النادي، أن اللجان الجديدة ستعمل على مدار الأسبوع لاستقبال المواطنين في المواقع التالية:

شارع محمد طلعت باشا - العجوزة (مسجد الرشد)

إدارة تفتيش أطفيح (مدخل أطفيح الجنوبي)

معهد التحرير النموذجي - إمبابة

معهد البراجيل الثانوي - أوسيم

جوار معهد الفتيات - جنوب الجيزة

معهد الشيخ زايد الاعدادي الثانوي - الشيخ زايد

خلف قسم شرطة الصف

معهد العياط الابتدائي

معهد كرداسة الثانوي

معهد صلاح أبو إسماعيل - بهرمس

مسجد عثمان معن - الوراق

معهد السادس من أكتوبر



وتهدف هذه اللجان إلى تلبية احتياجات المواطنين وتقديم الاستشارات الدينية لهم، والمساهمة في بناء مجتمع واعٍ ومتحضر.

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