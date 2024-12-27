الداخلية السورية: بدء استقبال طلبات الراغبين في العودة للوزارة من المنشقين عن نظام بشار - أخبار كلمتك

الداخلية السورية: بدء استقبال طلبات الراغبين في العودة للوزارة من المنشقين عن نظام بشار - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هنا الزاهد تكشف عن كواليس دورها في مسرحية «الباشا» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هنا الزاهد تكشف عن كواليس دورها في مسرحية «الباشا» - أخبار كلمتك

زينة: اتخلقنا عشان نشقى ونتعب (فيديو) - أخبار كلمتك

زينة: اتخلقنا عشان نشقى ونتعب (فيديو) - أخبار كلمتك

جريمة قتل في البرازيل، الموت يفجع نجم ريال مدريد - أخبار كلمتك

جريمة قتل في البرازيل، الموت يفجع نجم ريال مدريد - أخبار كلمتك

ضربة موجعة لـ برشلونة بشأن تسجيل داني أولمو - أخبار كلمتك

ضربة موجعة لـ برشلونة بشأن تسجيل داني أولمو - أخبار كلمتك

الجيزة تفتتح لجان فتوى جديدة لتلبية احتياجات المواطنين، اعرف أماكنها - أخبار كلمتك

الجيزة تفتتح لجان فتوى جديدة لتلبية احتياجات المواطنين، اعرف أماكنها - أخبار كلمتك

وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال يزور المتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال يزور المتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

الجيزة تستعد للعام الدراسي المقبل بـ 2000 مقعد مدرسي و7 مدارس جديدة - أخبار كلمتك

الجيزة تستعد للعام الدراسي المقبل بـ 2000 مقعد مدرسي و7 مدارس جديدة - أخبار كلمتك

مصر تواصل جهودها في إطلاق مشروعات توليد الطاقة النظيفة وتتقدم 5 مراكز - أخبار كلمتك

مصر تواصل جهودها في إطلاق مشروعات توليد الطاقة النظيفة وتتقدم 5 مراكز - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، 75 جنيهًا أعلى سعر لكيلو البلح في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، 75 جنيهًا أعلى سعر لكيلو البلح في سوق العبور - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الجيزة تستعد للعام الدراسي المقبل بـ 2000 مقعد مدرسي و7 مدارس جديدة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الجيزة تستعد للعام الدراسي المقبل بـ 2000 مقعد مدرسي و7 مدارس جديدة - أخبار كلمتك

الجيزة تستعد للعام الدراسي المقبل بـ 2000 مقعد مدرسي و7 مدارس جديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 03:05 مساءً -  أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن خطة شاملة لتطوير التعليم بالمحافظة، تشمل توفير 2000 مقعد مدرسي جديد وتشييد 7 مدارس جديدة، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير بيئة تعليمية مثالية للطلاب.

وأكد المحافظ خلال لقائه بالقيادات التنفيذية، على أهمية توفير كافة سبل الراحة للطلاب وتقليل الكثافة داخل الفصول الدراسية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع مستوى الخدمات التعليمية وتحقيق رؤية مصر 2030.

جهود متواصلة لتطوير التعليم في الجيزة

 وأشار المحافظ إلى أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة تعمل على توزيع المقاعد الجديدة على المدارس وفقًا للاحتياجات الفعلية، بالإضافة إلى تكليف المعلمين بالمواد التي تعاني من نقص. كما وجه المحافظ بضرورة التأكد من جاهزية جميع المدارس لاستقبال الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول، والتي من المقرر أن تبدأ في 11 يناير 2025.

 

تشييد مدارس جديدة لتلبية احتياجات الطلاب

 وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة عن الانتهاء من تشييد 7 مدارس جديدة وبدء العمل في إنشاء 7 مدارس أخرى، وذلك بهدف تخفيف الكثافة الطلابية وتوفير فصول دراسية مجهزة بالكامل.

 

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

 وأعلن المحافظ عن اعتماد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية، والتي تبدأ في 11 يناير 2025 وتستمر حتى 23 يناير 2025.

تؤكد هذه الخطوات الجادة من جانب محافظة الجيزة على الاهتمام الكبير بالتعليم وتوفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب، مما يساهم في بناء جيل جديد من المصريين قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

شبانة: أشكر حزب حماة الوطن.. ومصر ستظل في رباط إلى يوم الدين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق