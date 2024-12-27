جريمة قتل في البرازيل، الموت يفجع نجم ريال مدريد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 03:05 مساءً - قالت إذاعة "RMC Sport"، إن صهر إندريك مهاجم ريال مدريد ويدعي ماوريسيو نونيس جونكالفيس، البالغ من العمر 38 عاما، والمتزوج من شقيقة اللاعب الكبرى لافينيا سودري، تعرض للقتل بالرصاص دون سبب واضح، مساء الأربعاء الماضي.

ووقعت الجريمة في حانة، على مشارف مدينة برازيليا في البرازيل.

وأضافت الإذاعة أن الجنازة أقيمت في اليوم التالي، وتحقق الشرطة في الحادث، لكنها لم تحدد الدافع وراء الجريمة بعد.

ولا يبدو إندريك، البالغ من العمر 18 عاما، موجودا في البرازيل حاليا، بناء على منشوراته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. ففي يوم عيد الميلاد، نشر اللاعب صورا مع زوجته، جابرييلي ميراندا، في العاصمة الإسبانية مدريد.

وسيعود لاعبو ريال مدريد للتدريبات، الأسبوع المقبل، حيث سيستعدون لمواجهة فالنسيا ضمن منافسات الليجا، في الثالث من يناير.

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