الرياضة - 10:33 - مصطفى بكري: أتمنى من الجامعة العربية أن تقف موقفا قويا ضد الممارسات الإسرائيلية في المسجد الأقصى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 10:33 مساءً - قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه "تمنى من الجامعة العربية أن تقف موقفا قويا وثابتا ضد الممارسات الاسرائيلية، خاصة بعد اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى اليوم، في تحد سافر للأمة العربية الإسلامية.

وأكد مصطفى بكري، أن إسرائيل لن تترك أحدا ولديها هدف واضح وهو من النيل للفرات.

وأضاف، أنه بعد بعد اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي المسجد الأقصى لا بد أن يكون هناك رد عليه من الشعوب العربية، مشيرا إلى أن أهالينا في فلسطين يبادوا ويجوعوا وكل أساليب القمع تمارس ضد الشعب الفلسطيني.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، عبر قناة "صدى البلد"، إن ما قامت به إسرائيل اليوم قمة التحدى للأمة العربية والإسلامية، مؤكدا أن هناك خطة إسرائيلية توسعية، ضد الأمة العربية.

وتابع مصطفى بكري، أن إسرائيل اعتدت اليوم أيضا على اليمن إضافة إلى الضربات السورية وسط صمت من المجتمع الدولي ومصر دائما تعبر عن رفضها وادانتها للجرائم الاسرائيلية.