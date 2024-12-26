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ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على اليمن إلى 46 مصابا وشهيدا - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 11:05 مساءً - أعلنت وزارة الصحة اليمنية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، عن  ارتفاع عدد ضحايا العـدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء و الحديدة إلى 6 شهداء و40 مصابا.

خسائر اليمن جراء العدوان الإسرائيلي 

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة 11 أخرين، وذلك في حصيلة أولية للخسائر الناجمة عن القصف الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته، ذكر موقع والا الإسرائيلي نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي قوله، إن الهجوم على اليمن جاء في أعقاب توصية من رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي.

الهجوم الإسرائيلي على اليمن جاء بتوصية من رئيس الأركان 

وأضاف الموقع العبري في تقريره، أن هرتسي هاليفي أوعز بتطوير القدرة على التحذير من الصواريخ والمسيرات خشية هجوم يمني على إسرائيل.
وفي السياق ذاته، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن الأهداف التي ضربها في اليمن، والتي تضمنت بنية تحتية ومحطات طاقة.

 

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه: "قصفنا أهدافا حوثية في القطاع الساحلي وفي عمق اليمن ومن بين الأهداف بنى تحتية يستخدمها الحوثي في مطار صنعاء الدولي".

الأهداف التي قصفها جيش الاحتلال في اليمن 

وأضاف جيش الاحتلال: "أن الغارات استهدفت مقار جماعة الحوثي في القطاع الساحلي والعمق اليمني  قصفنا محطتي الطاقة حزيز ورأس كنتيب اللتين تستخدمان كبنية تحتية للحوثيين".
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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