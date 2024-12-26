وزير الخارجية والهجرة يزور فرع جامعة الإسكندرية في تشاد (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 11:25 مساءً - اجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة زيارة تفقدية لموقع فرع جامعة الإسكندرية في نجامينا خلال زيارته الرسمية لتشاد، حيث أثنى على الجهود المبذولة لاستكمال بناء مبنى الجامعة الجديد.

وأكد بدر عبدالعاطي، على أن الجامعة ستلعب دورا رائدا في تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين البلدين، ودعم التنمية البشرية وتأهيل الكوادر الشبابية لتحقيق خطط التنمية الوطنية في تشاد، من خلال تحديث المناهج الأكاديمية، وإضافة تخصصات جديدة، وتقديم منح دراسية للطلاب التشاديين.

كما أكد على أهمية التعليم كركيزة أساسية للتنمية المستدامة وتعزيز التعاون بين مصر وتشاد والدول الإفريقية.

كما أكد على أهمية التعليم كركيزة أساسية للتنمية المستدامة وتعزيز التعاون بين مصر وتشاد والدول الإفريقية.

أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مباحثات مع عبد الرحمن غُلام الله وزير الشئون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين في الخارج والتعاون الدولي اليوم، خلال زيارته إلى العاصمة نجامينا.



وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن بدر عبد العاطي أشاد بالروابط التاريخية والثقافية التي تجمع مصر وتشاد، مؤكدًا أن زيارته تأتي في إطار الحرص على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثماريّة والبناء على زيارة المارشال محمد إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد إلى مصر في يوليو الماضي، فضلًا عن اللقاءات الدورية بين وزيري خارجية البلدين بما يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الثنائي وتنسيق المواقف بالنسبة التطورات فى الإقليم.

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