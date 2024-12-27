حميد الأحمر يعلن موقفه من الهجمات الإسرائيلية ضد الحو ثيين - أخبار كلمتك

حميد الأحمر يعلن موقفه من الهجمات الإسرائيلية ضد الحو ثيين - أخبار كلمتك

تراجع سعر الدولار بالبنوك في ختام تعاملات الأسبوع - أخبار كلمتك

تراجع سعر الدولار بالبنوك في ختام تعاملات الأسبوع - أخبار كلمتك

رفض مصري نرويجي لكافة أشكال التهجير القسرى للفلسطينيين في غزة - أخبار كلمتك

رفض مصري نرويجي لكافة أشكال التهجير القسرى للفلسطينيين في غزة - أخبار كلمتك

مصر والنرويج تتفقان على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن - أخبار كلمتك

مصر والنرويج تتفقان على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن - أخبار كلمتك

مصر والنرويج تؤكدان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان والسلامة الإقليمية والسيادة الوطنية - أخبار كلمتك

مصر والنرويج تؤكدان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان والسلامة الإقليمية والسيادة الوطنية - أخبار كلمتك

كولر يدرس الدفع بـ شوبير أساسيا أمام إنبي - أخبار كلمتك

كولر يدرس الدفع بـ شوبير أساسيا أمام إنبي - أخبار كلمتك

بمشاركة ذوي الهمم.. انطلاق ماراثون زايد الخيري بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

بمشاركة ذوي الهمم.. انطلاق ماراثون زايد الخيري بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

التعليم العالي: طفرة في تطوير منظومة الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بالجامعات المصرية - أخبار كلمتك

التعليم العالي: طفرة في تطوير منظومة الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بالجامعات المصرية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 وصل كام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 وصل كام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - نتائج زيارة الرئيس السيسي إلى أوسلو.. بيان مصري - نرويجي يؤكد الالتزام بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - نتائج زيارة الرئيس السيسي إلى أوسلو.. بيان مصري - نرويجي يؤكد الالتزام بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون الإسرائيلي وسفينة في بحر العرب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون الإسرائيلي وسفينة في بحر العرب - أخبار كلمتك

الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون الإسرائيلي وسفينة في بحر العرب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 11:05 صباحاً - أعلن الناطق باسم جماعة الحوثيين، اليوم، عن تنفيذ هجوم استهدف مطار بن جوريون في إسرائيل بصاروخ باليستي من طراز "فلسطين 2". 

وأوضح الناطق أن الهجوم جاء في إطار ما وصفه بـ"دعم المقاومة الفلسطينية" وتصعيد العمليات ضد "العدوان الإسرائيلي".

وفي تطور آخر، أفاد الناطق باسم الجماعة بتنفيذ هجوم على سفينة في بحر العرب باستخدام عدد من الطائرات المسيّرة. 

هوية السفينة

ولم يذكر تفاصيل إضافية عن هوية السفينة المستهدفة أو الأضرار الناجمة عن الهجوم.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث أعلنت جماعة الحوثيين مؤخرًا عن استعدادها لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية إلى ما وصفته بـ"الأهداف المشروعة" خارج حدود اليمن.

 وحتى اللحظة، لم تصدر أي تعليقات رسمية من الجانب الإسرائيلي أو الدول المعنية بشأن الهجمات المعلنة.

يُذكر أن الحوثيين تبنوا سابقًا هجمات استهدفت منشآت حيوية في المنطقة، ما أثار قلقًا دوليًا حول أمن الملاحة البحرية واستقرار المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

إصابة إسرائيلية بعملية طعن قرب تل أبيب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق