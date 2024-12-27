بعد وفاته أمس، من هو مانموهان سينج مهندس الإصلاح الاقتصادي في الهند؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 10:40 مساءً - أعلنت الهند الحداد 7 أيام على وفاة رئيس الوزراء السابق مانموهان سينج الذي جعلت إصلاحاته الاقتصادية من البلاد قوة عالمية.

ومن المقرر أن تنظم مراسم جنازة وطنية لسينج الذي أعلن عن وفاته أمس الخميس، في أحد مستشفيات نيودلهي عن عمر يناهز 92 عامًا.

وقالت الحكومة في بيان لها «احترامًا للراحل الكبير، نعلن الحداد الوطني مدة 7 أيام في كل أرجاء الهند»، وبدأت فترة الحداد الخميس وتستمر حتى الأربعاء المقبل حيث ستنكس الأعلام خلال الأيام السبعة

تفاصيل وعكته الصحية حتي الوفاة

قالت المستشفى التى يعالج فيها في بيان لها إن سينج أدخل إلى معهد عموم الهند للعلوم الطبية في نيودلهي في وقت متأخر من امس الخميس بعد تدهور حالته الصحية بسبب فقدان مفاجئ للوعي في المنزل.

“بدأت إجراءات الإنعاش على الفور في المنزل، ومن ثم تم نقله إلى قسم الطوارئ الطبية، لكن رغم كل الجهود المبذولة لم يتم إسعافه وأعلن عن وفاته.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن ررئيس الوزراء الهندي السابق مانموهان سينج:

يعتبر على نطاق واسع مهندس برنامج الإصلاح الاقتصادي الهندي والاتفاق النووي التاريخي مع الولايات المتحدة.

أطول رؤساء وزراء الهند خدمةً لمدة عشر سنوات

وأصبح سينج، الذي كان تكنوقراطيًا دمث الأخلاق، واحدًا من أطول رؤساء وزراء الهند خدمةً لمدة عشر سنوات وزعيم حزب المؤتمر في المجلس الأعلى بالبرلمان، واكتسب سمعة طيبة كرجل يتمتع بقدر كبير من النزاهة الشخصية.

وتم اختياره لشغل هذا الدور في عام 2004 من قبل سونيا غاندي، أرملة اغتيال رئيس الوزراء راجيف غاندي.

لكن صورته الممتازة كانت ملوثة بمزاعم الفساد ضد وزرائه.

وأعيد انتخاب سينج في عام 2009، لكن فترة ولايته الثانية كرئيس للوزراء شابتها فضائح مالية واتهامات بالفساد بشأن تنظيم ألعاب الكومنولث عام 2010.

وأدى ذلك إلى هزيمة ساحقة لحزب المؤتمر في الانتخابات الوطنية عام 2014 على يد حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي تحت قيادة حزب المؤتمر. ناريندرا مودي.

وابتعد سينج عن الأضواء بعد تخليه عن منصب رئيس الوزراء.

ووصفه رئيس الوزراء مودي، الذي خلف سينج في عام 2014، بأنه أحد “أكثر قادة الهند تميزا” الذين نشأوا من أصول متواضعة وتركوا “بصمة قوية على سياستنا الاقتصادية على مر السنين”.

وقال مودي في منشور على المنصة الاجتماعية X: “بصفته رئيس وزرائنا، بذل جهودًا مكثفة لتحسين حياة الناس”. ووصف تدخلات سينج في البرلمان باعتباره مشرعًا بأنها ثاقبة، وقال إن حكمته وتواضعه كانتا واضحتين دائمًا. “

“لقد فقدت مرشدًا ومرشدًا، كما كتب غاندي على موقع X: “إن الملايين منا الذين أعجبوا به سوف يتذكرونه بكل فخر”.

العالم يعزي رئيس وزراء الهند السابق

وقدمت الولايات المتحدة تعازيها مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن قائلًا إن سينغ كان «أحد أعظم أبطال الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والهند».

وقال بلينكن: “إننا نحزن على وفاة الدكتور سينغ وسنتذكر دائمًا تفانيه في التقريب بين الولايات المتحدة والهند”.

وسنتذكر دائمًا تفانيه في التقريب بين الولايات المتحدة والهند”.

نشأته وتعليمه

ولد سينج في 26 سبتمبر 1932، في قرية بإقليم البنجاب في الهند غير المقسمة، وقد قادته مسيرة سينج الأكاديمية الرائعة إلى جامعة كامبريدج في بريطانيا، حيث حصل على شهادة في الاقتصاد عام 1957. ثم حصل بعد ذلك على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة نوفيلد. الكلية في جامعة أكسفورد عام 1962.

قام سينج بالتدريس في جامعة البنجاب وكلية دلهي للاقتصاد المرموقة قبل انضمامه إلى الحكومة الهندية في عام 1971 كمستشار اقتصادي في وزارة التجارة. وفي عام 1982، أصبح كبير المستشارين الاقتصاديين لوزارة المالية.

كما شغل منصب نائب رئيس لجنة التخطيط ومحافظ بنك الاحتياطي الهندي.

كوزير للمالية، أسس سينج في عام 1991 إصلاحات فتحت الاقتصاد وأبعدت الهند عن الاقتصاد الاشتراكي ونحو النموذج الرأسمالي في مواجهة عجز ضخم في ميزان المدفوعات، وتجنب أزمة اقتصادية محتملة.

الجوائز التي حصل عليها

تشمل الجوائز التي حصل عليها جائزة بادما فيبهوشان لعام 1987، وهي ثاني أعلى وسام مدني في الهند؛ جائزة الذكرى المئوية لميلاد جواهر لال نهرو من مؤتمر العلوم الهندي في عام 1995؛ وجائزة آسيا المالية لوزير المالية للعام في عامي 1993 و1994.

حياته العملية

وكان سينج عضوا في المجلس الأعلى بالبرلمان الهندي وكان زعيما للمعارضة من عام 1998 إلى عام 2004 قبل أن يتم تعيينه رئيسا للوزراء، وكان أول سيخي يتولى أعلى منصب في البلاد وقدم اعتذارًا علنيًا في البرلمان عن مذبحة السيخ عام 1984 التي قُتل فيها حوالي 3000 من السيخ بعد اغتيال رئيسة الوزراء آنذاك أنديرا غاندي على يد حراس شخصيين من السيخ.

وفي عهد سينج تبنت الهند قانون الحق في الحصول على المعلومات في عام 2005 لتعزيز المساءلة والشفافية من جانب المسؤولين الحكوميين والبيروقراطيين، كما كان له دور فعال في تنفيذ نظام الرعاية الاجتماعية الذي يضمن ما لا يقل عن 100 يوم عمل مدفوع الأجر للمواطنين الريفيين الهنود.

وفي خطوة اعتبرت واحدة من أكبر إنجازاته إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية، أنهى سينج العزلة النووية للهند من خلال التوقيع على اتفاق مع الولايات المتحدة أعطى الهند إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا النووية الأمريكية.

لكن الاتفاق أضر بحكومته سلبا، مع سحب الحلفاء الشيوعيين دعمهم وتزايد الانتقادات للاتفاق داخل الهند في عام 2008 عندما تم الانتهاء منه.

تبنى سينغ نهجا عمليا في السياسة الخارجية، وواصل عملية السلام مع منافسه النووي وجارته باكستان، لكن جهوده تعرضت لانتكاسة كبيرة بعد أن نفذ مسلحون باكستانيون هجوما كبيرا بالأسلحة والقنابل في مومباي في نوفمبر 2008.

انهي النزاع الحدودي مع الصين

كما حاول إنهاء النزاع الحدودي مع الصين، حيث توسط في صفقة لإعادة فتح معبر ناثو لا إلى التبت، والذي ظل مغلقًا لأكثر من أربعين عامًا.

تناول كتابه الذي صدر عام 1965 بعنوان “اتجاهات التصدير في الهند وآفاق النمو المستدام ذاتيًا” سياسة الهند التجارية الموجهة نحو الداخل.

وقد ترك سينط زوجته غورشاران كور وثلاث بنات.

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