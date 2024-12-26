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الرياضة - 10:51 - حالة الطقس.. «الأرصاد» تكشف خرائط الأقمار الصناعية: الأجواء باردة الآن على أغلب الأنحاء - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:51 - حالة الطقس.. «الأرصاد» تكشف خرائط الأقمار الصناعية: الأجواء باردة الآن على أغلب الأنحاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:51 - حالة الطقس.. «الأرصاد» تكشف خرائط الأقمار الصناعية: الأجواء باردة الآن على أغلب الأنحاء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 10:51 مساءً - حالة الطقس الساعات المقبلة.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس الآن، وفق خرائط الأقمار الصناعية.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص حالة الطقس، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

حالة الطقس الآن

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة، مؤكدة أن الأجواء باردة الآن على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا الجمعة 27 ديسمبر 2024

وحذرت هيئة الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية، غدا الجمعة، على (بورسعيد - رفح - العريش)، وسرعة الرياح (50:40 كم /س)، وارتفاع الأمواج (3:2 متر).

وأشارت «الأرصاد» إلى نشاط الرياح، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ونوهت بوجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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