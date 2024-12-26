الرياضة - 09:01 - «الحياد خيانة».. مصطفى بكري: الجيش المصري مستهدف وعلى الشعب الالتفاف حوله - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 09:01 مساءً - قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن مصر أدانت اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، لافتاً إلى أن مصر تحدثت عن الوضع التاريخي والقانوني القائم للمسجد الأقصى ومدى قدسيته الدينية.

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" مساء اليوم الخميس:"أقدم التحية والشكر لوزارة الخارجية المصرية التي لا تتخلى عن القضية الفلسطينية والتي تدرك دوما محورية القضية الفلسطينية ومدى خطورتها على الأمن القومي المصري، موضحاً أن الحياد في حالة الحرب خيانة فعلى الشعب المصري الوقوف بجانب الجيش المصري".

وأوضح أن:" أهلنا في فلسطين يقتلوا ويبادوا وكل أساليب القمع تقام ضد الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن إسرائيل لا ترعى أي قوانيني دولية ولا تتبع أي معايير لحقوق الإنسان، معقباً الجميع في حالة صمت لما يحدث في فلسطين واليمن وسوريا.