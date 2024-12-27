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الرياضة - 08:46 - بارد نهارا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:46 - بارد نهارا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:46 - بارد نهارا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 08:46 صباحاً - الطقس اليوم.. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم /الجمعة/، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفي الليل والصباح الباكر، طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

كما توقع الخبراء، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من ( 2 - 2.5 ) متر واتجاه الرياح جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من (1.5 - 2) متر واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 17 10

العاصمة الإدارية 18 09

6 أكتوبر 17 08

بنها 17 10

دمنهور 16 09

وادى النطرون 18 08

كفر الشيخ 16 09

المنصورة 17 10

الزقازيق 17 11

شبين الكوم 16 10

طنطا 16 09

دمياط 18 10

بورسعيد 19 10

الإسماعيلية 20 09

السويس 19 09

العريش 18 07

رفح 17 06

رأس سدر 18 10

نخل 15 01

كاترين 12 00

الطور 20 10

طابا 20 06

شرم الشيخ 21 12

الإسكندرية 18 10

العلمين 17 09

مطروح 17 08

السلوم 16 08

سيوة 15 06

رأس غارب 23 11

الغردقة 24 12

سفاجا 24 11

مرسى علم 24 12

الشلاتين 27 16

حلايب 25 17

أبو رماد 24 16

رأس حدربة 23 17

الفيوم 17 05

بني سويف 17 05

المنيا 18 04

أسيوط 17 03

سوهاج 19 05

قنا 20 07

الأقصر 20 06

أسوان 21 08

الوادي الجديد 20 04

أبوسمبل 21 07

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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