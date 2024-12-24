برشلونة يقترب من إبرام صفقة إنجليزية مجانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 12:10 مساءً - يستهدف نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع ظهير أيسر جديد لدعم مشروعه في الموسم المقبل، وهناك لاعب إنجليزي مرشح لتدعيم هذا المركز.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن برشلونة يعتمد على أليكس بالدي كركيزة أساسية في هذا المركز، لكن النادي يرغب في التعاقد مع لاعب يمكنه أن يشكل منافسة قوية له.

ظهير أيسر إنجليزي ضمن اهتمامات برشلونة

وأشارت إلى أن ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، يريد الاستثمار في لاعب يتمتع بآفاق واعدة ولديه خبرة معينة.

وأوضحت أن ديكو حاول التدخل في صفقة ألفونسو ديفيز، نجم بايرن ميونخ، لكن تقييمه المالي يجعل الصفقة شبه مستحيلة، حتى مع قرب انتهاء عقده.

لذلك حول برشلونة اهتمامه للدولي الإنجليزي تايريك ميتشل، لاعب كريستال بالاس، الذي سينتهي عقده في 30 يونيو المقبل ولم يجدد حتى الآن.

وذكرت الصحيفة أن أرسنال وتوتنهام يتابعان ميتشل أيضا، الذي سيتمتع بحرية في التفاوض مع أي نادٍ بداية من الشهر المقبل.

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