الرياضة - 09:53 - مدير منظمة الصحة العالمية ينجو بأعجوبة بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:53 - مدير منظمة الصحة العالمية ينجو بأعجوبة بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:53 - بعد تثبيت الفائدة.. ما هو مصير سعر الذهب في سوق الصاغة؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:53 - بعد تثبيت الفائدة.. ما هو مصير سعر الذهب في سوق الصاغة؟ - أخبار كلمتك

خبيرة: تثبيت المركزي لأسعار الفائدة كان متوقعا وهذا تأثيره على سوق المال - أخبار كلمتك

خبيرة: تثبيت المركزي لأسعار الفائدة كان متوقعا وهذا تأثيره على سوق المال - أخبار كلمتك

حكماء المسلمين يدين اقتحام وزير الأمن في حكومة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى - أخبار كلمتك

حكماء المسلمين يدين اقتحام وزير الأمن في حكومة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى - أخبار كلمتك

وزير البترول يلتقي وفدا من وزارة الطاقة السعودية لبحث سبل التعاون بين مصر والمملكة - أخبار كلمتك

وزير البترول يلتقي وفدا من وزارة الطاقة السعودية لبحث سبل التعاون بين مصر والمملكة - أخبار كلمتك

الأهلي يحافظ على تقدمه أمام المصري بعد مرور 75 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

الأهلي يحافظ على تقدمه أمام المصري بعد مرور 75 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد بـ 10 لاعبين يخسر من وولفرهامبتون بثنائية نظيفة (صور) - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد بـ 10 لاعبين يخسر من وولفرهامبتون بثنائية نظيفة (صور) - أخبار كلمتك

نتنياهو: نحن نغير وجه الشرق الأوسط والعالم العربي قدم لنا تنازلات - أخبار كلمتك

نتنياهو: نحن نغير وجه الشرق الأوسط والعالم العربي قدم لنا تنازلات - أخبار كلمتك

مصطفى بكري: حان الوقت لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا - أخبار كلمتك

مصطفى بكري: حان الوقت لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 31 يناير.. أصالة تستعد لحفلها في قطربأغنية «سوريا جنة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 31 يناير.. أصالة تستعد لحفلها في قطربأغنية «سوريا جنة» - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الشوط الأول، تعادل سلبي بين بتروجت والجونة في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الشوط الأول، تعادل سلبي بين بتروجت والجونة في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الشوط الأول، تعادل سلبي بين بتروجت والجونة في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 09:00 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة بتروجت ضد الجونة بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل بتروجت ضد الجونة

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: محمود شديد، هادي رياض، أحمد بحبح، توفيق محمد.

خط الوسط: رشاد المتولي، حامد حمدان، أحمد رضا.

خط الهجوم: مصطفى الجمل، بدر موسى، شيكودي جبريل.

تشكيل الجونة أمام بتروجت

حراسة المرمى: محمد علاء

خط الدفاع: أحمد حسام، أحمد العش، أحمد مجدي، أليو جاتا.

خط الوسط: رضا صلاح، عبد الجواد، حسن ياسين.

خط الهجوم: أرنولد، أوجو صامويل، على الزاهري.

ترتيب بتروجت والجونة في الدوري المصري الممتاز 

ويتواجد فريق بتروجت في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط، جمعهم من الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين وخسارة مباراتين أيضًا، بينما سجل في شباك منافسيه 4 أهداف، واستقبلت شباكه 5 أهداف.

ويحتل فريق الجونة، المركز العاشر في جدول المسابقة برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في ثلاث مباريات وخسارة مباراة، بينما أحرز في مرمى المنافسين هدفًا وحيدًا، واستقبلت شباكه هدف وحيد أيضًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:06 - موعد صرف السلع التموينية لشهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق