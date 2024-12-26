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الرياضة - 09:01 - مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:01 - مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 09:01 مساءً - بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم الخميس 26 من ديسمبر 2024، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي بث مباشر

يدخل الريدز هذا اللقاء من أجل تحقيق الانتصار ومواصلة الانفراد بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يريد ليستر سيتي أن يكسر سلسلة الهزيمة بتحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن المراكز المتأخرة.

يأمل فريق ليفربول في احتلال صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة من أصل 16 مباراة، حيث يمتلك فريق ليفربول مباراة مؤجلة مع غريمه فريق إيفرتون، واستطاع فريق ليفربول تحقيق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 3 مباريات، وتعرض للخسارة في مباراة وحيدة، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى الجانب الأخر يتواجد فريق ليستر سيتي بالقرب من مثلث الهبوط في المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة، حصل عليهم من خلال تحقيق الفوز في 3 مباريات وتعادل في 5 مباريات، بينما خسر في 9 مباريات، في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفليد معقل الريدز.

وستنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي، مساء اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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