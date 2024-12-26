الرياضة - 09:01 - «راجعوا التاريخ».. مصطفى بكري: اللي هيقرب من مصر حنقطع رجليه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 09:01 مساءً - قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن هناك حملة ممنهجة تستهدف الدولة المصرية والجيش المصري، من خلال بث الشائعات والأكاذيب ضد الدولة المصرية لزعزعة أمن واستقرار البلاد.

وشدد مصطفى بكري في حديثه عن المتآمرين الذين يستهدفون مصر بالشائعات والأكاذيب، خاصة ما ينال الجيش المصري:"خلى حد يقرب من هذا البلد كبيراً أو صغيراً ومن يقترب من الدولة المصرية ستقطع رجليه، معقباً:"راجعوا التاريخ 56 وراجعو 67 وراجعوا 73، الشعب المصري لن يترك دولته لأحد ولن يسمح بالمساس بأمنه القومي".

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن إسرائيل لن تتوقف عن التوغل داخل المنطقة العربية، ونتيناهو مستمر في تحقيق هدفه بتحقيق دولة إسرائيل من النيل إلى الفرات"، معقباً أن جيش الاحتلال لن يكتفي بالـ 325 كيلو التي احتلها من الأراضي السورية ولكنه يستهدف العاصمة دمشق".