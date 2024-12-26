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شاهد هدف يحيى عطية الله في مرمي النادي المصري - أخبار كلمتك

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شاهد هدف يحيى عطية الله في مرمي النادي المصري - أخبار كلمتك

شاهد هدف يحيى عطية الله في مرمي النادي المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 09:20 مساءً - يتقدم  النادي الأهلي، علي نظيره المصري البورسعيدي بهدف نظيف في المباراة التي تقام بينهم اليوم الخميس، على ملعب “برج العرب” في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وسجل يحيى عطية الله هدف التقدم لصالح الأهلي في الدقيقة 39 من ركلة حرة مباشرة سددها الظهير المغربي علي شمال حارس مرمي المصري. 

تشكيل الأهلي أمام المصري في الدوري الممتاز 

جاء تشكيل الأهلي كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال وياسر إبراهيم وأشرف داري ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وعمرو السولية.

خط الهجوم: وسام أبو علي وبيرسي تاو وحسين الشحات.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي أمام المصري: مصطفى شوبير - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - أكرم توفيق- محمد مجدي أفشة - عمر الساعي - سمير محمد - كريم الدبيس - أحمد نبيل كوكا.

تشكيل المصري أمام الأهلي 

 

جاء تشكيل المصري كالتالي: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي،  باهر المحمدي، خالد صبحي  ، عمرو سعداوي  لخط الظهر، سامادو أتدجيكو،  محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط،  محمد الشامي  ،عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، حسن علي،  أحمد عيد، سمير فكري، خالد الغندور،  محمد مخلوف، حسين فيصل، بابا بادجي، صلاح محسن.

ترتيب الاهلي والمصري في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، فيما يقع فريق  النادي المصري في المركز الثالث برصيد 11 نقطة. 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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