عطل يضرب خدمات إنستا باي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 04:00 مساءً - تعرضت خدمات تطبيق "إنستا باي"، لعطل اليوم الخميس أمام جميع المستخدمين للتطبيق البنكي الشهير في مصر.

وأثار تعطل التطبيق حالة من الاستياء بين المستخدمين، حيث ظهرت أمامهم رسالة " جار تحديث الخدمة"، عند فتح التطبيق.

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