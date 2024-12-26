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الرياضة - 04:06 - لهروبه من تنفيذ أحكام.. القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:06 - لهروبه من تنفيذ أحكام.. القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - لهروبه من تنفيذ أحكام.. القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 04:06 مساءً - ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على مؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا لهروبه من تنفيذ أحكام، وكان بحوزته سلاح أبيض أثناء ضبطه في منطقة الزمالك.

وردت معلومات لأجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بهروب حمو بيكا من تنفيذ أحكام قضائية وتواجده بمنطقة الزمالك بدائرة قسم قصر النيل.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان تواجده وتم ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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