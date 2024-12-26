الرياضة - 04:06 - انخفاض سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 04:06 مساءً - سعر الذهب اليوم.. انخفض سعر الذهب بمختلف أعيرته بختام تعاملات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، ليسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر طلبًا نحو 3735 جنيها للبيع، و3715 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم، ضمن خدمة يقدمها الموقع بشكل مستمر ويمكنكم المتابعة بالضغط هنـــــــــــا.

سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن

انخفض سعر الذهب عيار 24 الآن في سوق الصاغة عند 4268.5 جنيه للبيع، و4245.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 22

وصل سعر الذهب الآن لعيار 22 في سوق الصاغة عند 3912.75 جنيها للبيع، و3892 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

بلغ سعر الذهب عيار 21 الآن في السوق المحلي عند 3735 جنيها للبيع، و3715 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في مصر نحو 3201.5 جنيه للبيع، و3184.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 الآن عند 2490 جنيه للبيع، و2476.75 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 12

بلغ سعر الذهب عيار 12 في محلات الصاغة عند 2134.25 جنيه للبيع، و2122.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 9

بينما بلغ سعر الذهب عيار 9 في سوق الصاغة عند 1600.75 جنيه للبيع، و1592.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

كما انخفض سعر الجنيه الذهب الآن في السوق المحلي عند 29880 جنيها للبيع، و29720 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب العالمية

سجل سعر أوقية الذهب العالمية اليوم في مصر نحو 2625.42 دولار للبيع، و2625.42 دولار للشراء.