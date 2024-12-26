مشاهير العرب - «الحذاء الذهبي».. watch it تكشف كواليس الحلقة 7 من «ساعته وتاريخه» (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 04:06 مساءً - كشفت watch it، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن كواليس الحلقة 7 من مسلسل «ساعته وتاريخه»، المقرر عرضها مساء اليوم الخميس الموافق لـ 26 ديسمبر.

وشاركت watch it، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، عنوان الحلقة 7 من مسلسل ساعته وتاريخه، والتي تحمل اسم: «الحذاء الذهبي».

عمرو سلامة يعلق على الحلقة 7 من ساعته وتاريخه

وفي وقت سابق، شوق المخرج عمرو سلامة، المتابعين عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» لـ الحلقة 7 من مسلسل «ساعته وتاريخه»، والتي سيتم عرضها اليوم الخميس عبر شاشة dmc.

وشارك عمرو سلامة، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، كواليس من الحلقة 7 من مسلسل «ساعته وتاريخه»، التي يكون ضيفها النجمين أحمد داش وشريف عمر، معلقا عليها: «النهاردة هتعرض حلقة من مسلسل (ساعته وتاريخه) حلقة قريبة جدًا من قلبي، وتكاد تكون من أكثر الحاجات اللي أخرجتها وفخور بيها، لموضوعها، ولتشابهها بشكل ما مع موقف عشته وأنا صغير».

وأضاف عمرو سلامة: «من أكثر الحاجات اللي بسطتني برضه إني عملتها مع اثنين نجوم لسه بعتبرهم أولادي، أحمد دش وعمر شريف، اللي بتشرف إن أول تجاربهم التمثيلية كانت معايا، وعملت معاهم عملين بعتبرهم من أكثر أعمالي قربا لقلبي، منتظر رأيكم في الحلقة، وبشكر كل الناس اللي تعبت معايا جدا في الحلقة ديه، اسم الحلقة (الحذاء الذهبي) ملف رقم 7.