الرياضة - 04:06 - سعر الذهب والدولار اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 04:06 مساءً - سعر الذهب والدولار.. انخفض سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 في سوق الصاغة، وذلك تزامناً مع استقرار سعر الدولار في جميع البنوك العاملة بـ مصر.

سعر الذهب والدولار

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب والدولار وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24، سجل نحو 4262.75 جنيه للبيع، و 4245.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22، سجل نحو 3907.5 جنيه للبيع، و 3892 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21، سجل نحو 3730 جنيها للبيع، و 3715 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18، سجل نحو 3197.25 جنيه للبيع، و 3184.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14، سجل نحو 2486.75 جنيه للبيع، و 2476.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12، سجل نحو 2131.5 جنيه للبيع، و 2122.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9، سجل نحو 1598.5 جنيه للبيع، و 1592.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب، سجل نحو 29840 جنيها للبيع، و 29720 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب، سجل نحو 2627.68 دولار للبيع، و 2627.32 دولار للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 50.84 جنيه للشراء، و50.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، سجل نحو 50.84 جنيه للشراء، و50.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، وصل نحو 50.84 جنيه للشراء، و50.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري، بلغ نحو 50.85 جنيه للشراء، و50.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، وصل نحو 50.84 جنيه للشراء، و50.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجل نحو 50.88 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سعر الدولار في بنك البركة، بلغ نحو 50.84 جنيه للشراء، و50.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس، سجل نحو 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة، وصل نحو 50.84 جنيه للشراء، و50.94 جنيه للبيع.

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