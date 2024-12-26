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حسين الجسمي يستعد للاحتفال مع جمهوره برأس السنة بطرح أغنية جديدة - أخبار كلمتك

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حسين الجسمي يستعد للاحتفال مع جمهوره برأس السنة بطرح أغنية جديدة - أخبار كلمتك

حسين الجسمي يستعد للاحتفال مع جمهوره برأس السنة بطرح أغنية جديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 11:40 صباحاً -  يستعد الفنان الإماراتي حسين الجسمي، لإحياء حفل غنائي في مدينة دبي يوم 5 يناير المقبل.

في هذا السياق، علمت “كلمتك”، أن الجسمي، سيقدم أغنية جديدة مفاجأة لجمهوره احتفالًا بليلة رأس السنة، حيث من المقرر أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا من جمهوره ومحبيه.

وقال مصدر لـ “كلمتك”، إن الجسمي، قام بتحضير الأغنية من 5 أشهر، وانتهي من تسجيلها، منذ أيام قليلة، ويستعد لطرحها عبر قناته على اليوتيوب، بعد تقديمها لايف في حفلته.

 

ومؤخرًا طرح المطرب الإماراتي حسين الجسمي أحدث أغنياته بعنوان “آه يا خسارة” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وكافة تطبيقات الموسيقى.

والأغنية من ألحان: حسين الجسمي، وكلمات: الأمير نواف بن فيصل آل سعود، وتوزيع: وليد فايد.

وفي وقت سابق، أنشد حسين الجسمي أغنية وطنية جديدة بمناسبة الذكرى الـ53 لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حملت عنوان “عيد الاتحاد”، من أشعار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربیة المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي.

 

أغنية حسين الجسمي للإمارات

وبحسب بيان نشره حسين الجسمي فالأغنية استذكرت في أبياتها أمجاد الوطن وتفرده بين الأمم، بداية من جهود المؤسسين وصولًا إلى الحاضر الزاهر.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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