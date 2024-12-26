نتنياهو يشترط الحصول على قائمة بأسماء الأسرى الأحياء لعقد صفقة التبادل مع حماس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 11:45 مساءً - أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، وضع شرطا جديدا مقابل إبرام صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

نتنياهو يشترط الحصول على أسماء الأسرى الأحياء

ونقل موقع "والا" الإسرائيلي عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله: إنه لا يمكن التوصل لصفقة دون الحصول على قائمة بأسماء الأسرى الأحياء.

فى ذات السياق نقل موقع والا عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة رغم إحراز بعض التقدم في الدوحة، مؤكدين أن المفاوضات لم تنهر لكنها عالقة.

القسام تستهدف قوة لجيش الاحتلال قوامها 7 جنود

عسكريا، قالت كتائب القسام، إن مقاتليها استهدفوا قوة راجلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قوامها 7 جنود، في مخيم جباليا شمالي القطاع، بعبوة شديدة الانفجار، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أيضا "استهدفنا قوة هندسية صهيونية بقذيفة "تي بي جي" خلال تقدمها لنسف منازل غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة".

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بالقطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها للمستشفيات 38 شهيدًا و137 مصابًا.

وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر 2023 إلى 45.399 ألف شهيدا و107.940 ألف مصاب.

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