محمد صلاح يكتب رقما تاريخيا جديدا في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

محمد صلاح يكتب رقما تاريخيا جديدا في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

اليمنية تدعو الى هذا الامر عقب قصف مطار صنعاء - أخبار كلمتك

اليمنية تدعو الى هذا الامر عقب قصف مطار صنعاء - أخبار كلمتك

فتح تحقيق ضد سارة نتنياهو بتهمة عرقلة سير العدالة في إسرائيل يغضب زوجها واليمين الإسرائيلي - أخبار كلمتك

فتح تحقيق ضد سارة نتنياهو بتهمة عرقلة سير العدالة في إسرائيل يغضب زوجها واليمين الإسرائيلي - أخبار كلمتك

تربص وتعمد ومش هنسكت، بيان عاجل من المصري ضد حكام مباراة الأهلي - أخبار كلمتك

تربص وتعمد ومش هنسكت، بيان عاجل من المصري ضد حكام مباراة الأهلي - أخبار كلمتك

عاجل:تصريح غير متوقع للأمم المتحدة بشان الغارات على صنعاء - أخبار كلمتك

عاجل:تصريح غير متوقع للأمم المتحدة بشان الغارات على صنعاء - أخبار كلمتك

محلل إستراتيجي: ستحدث تغييرات في أمريكا والعالم بعد تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

محلل إستراتيجي: ستحدث تغييرات في أمريكا والعالم بعد تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

شبانة: أشكر حزب حماة الوطن.. ومصر ستظل في رباط إلى يوم الدين - أخبار كلمتك

شبانة: أشكر حزب حماة الوطن.. ومصر ستظل في رباط إلى يوم الدين - أخبار كلمتك

نقابة الأطباء: الطبيب يستحق عقوبة مدنية حال ارتكابه خطأ طبيا - أخبار كلمتك

نقابة الأطباء: الطبيب يستحق عقوبة مدنية حال ارتكابه خطأ طبيا - أخبار كلمتك

مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 7، القبض على أحمد داش لسرقة أحذية محمد صلاح - أخبار كلمتك

مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 7، القبض على أحمد داش لسرقة أحذية محمد صلاح - أخبار كلمتك

عاجل:هيئة الطيران في صنعاء تعلن عن احصائية مروعة لعدد الضحايا - أخبار كلمتك

عاجل:هيئة الطيران في صنعاء تعلن عن احصائية مروعة لعدد الضحايا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

جمال الشريف: المصري لا يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي وقرار الحكم صحيح - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
جمال الشريف: المصري لا يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي وقرار الحكم صحيح - أخبار كلمتك

جمال الشريف: المصري لا يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي وقرار الحكم صحيح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 11:50 مساءً - قال الخبير التحكيمي جمال الشريف أكد أن النادي المصري لا يستحق ركلة جزاء على محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم في مسابقة الدوري المصري.

وتابع جمال الشريف خلال تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "لا يوجد مخالفة تستوجب ركلة جزاء لأن محمد الشناوي عندما مد يده وذراعه اليسرى إلى صدر فخر الدين بن يوسف سرعان ما تحركت إلى أسفل جسم المهاجم دون أن يقوم الحارس بمسك أو شد أو دفع المهاجم".

وأضاف: "الحارس مد يده أمام المهاجم ولم تكن ذات تأثير على حركة اللاعب، فلم تعطل أو تمنع وتقيد حركة اللاعب، وقرار الحكم صحيح".

واختتم: "فخر الدين فضل السقوط برفع القدمين في مكانه، بعد ان أخفق في السيطرة على الكرة بقدمه اليمنى، حيث ارتفعت الكرة إلى الأعلى وأصبحت فرصة المدافعين كبيرة في السيطرة على الكرة أو أبعدها".

وحقق  النادي الأهلي، فوزًا مثيرًا على حساب نظيره المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، على ملعب “برج العرب” في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

 

وسجل يحيى عطية الله الهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة 39 من ركلة حرة مباشرة سددها الظهير المغربي على يسار حارس مرمى المصري. 

 

بينما سجل أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 90+5 من زمن اللقاء. 

f9d6683c4a.jpg
ae5dd4f896.jpg
4b6e6c7080.jpg
e0d35aa7a3.jpg
3251ac01ac.jpg
3fc9f4bbba.jpg

تشكيل الأهلي أمام المصري في الدوري الممتاز 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال وياسر إبراهيم وأشرف داري ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وعمرو السولية.

خط الهجوم: وسام أبو علي وبيرسي تاو وحسين الشحات.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي أمام المصري: مصطفى شوبير - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - أكرم توفيق- محمد مجدي أفشة - عمر الساعي - سمير محمد - كريم الدبيس - أحمد نبيل كوكا.

f770047bb1.jpg
232e46b4f7.jpg
a8c4c637ae.jpg
9f096fe2cf.jpg
e33002a944.jpg
41e9300795.jpg
226b87a9fd.jpg
66559eb1d9.jpg
0a4ee58424.jpg
c8643f718b.jpg
c8660828fd.jpg
02c80f4baf.jpg
4f987231b7.jpg
1950d60767.jpg
80f80a7f3b.jpg
9f647b8c05.jpg
ea2b3efb1e.jpg
c2e0530515.jpg
fe1692f9c2.jpg
19b0d49f39.jpg
2f820c2613.jpg
8c163cb3ef.jpg
0d0adf9efd.jpg
a0a850bdc1.jpg
2efd9a5d13.jpg
cec4913e0a.jpg
0d7ac271c8.jpg
70bad63560.jpg
2cd57f55b1.jpg
1bb2e7510f.jpg
e59896acf2.jpg
f68c8fcb65.jpg
9532db49e0.jpg
e4389d5e41.jpg
ac7bbdb9eb.jpg
b6de92da12.jpg
7a075ffea7.jpg
6702141556.jpg
91265adf0f.jpg
2e197dbdd7.jpg
2589d8bd0e.jpg
c1f0493220.jpg
e37dbadea7.jpg
70fde1b854.jpg
eae6340f2f.jpg
88cea51cde.jpg
c612310315.jpg
4e9deaf2e7.jpg

 

تشكيل المصري أمام الأهلي 

جاء تشكيل المصري كالتالي: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي،  باهر المحمدي، خالد صبحي  ، عمرو سعداوي  لخط الظهر، سامادو أتدجيكو،  محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط،  محمد الشامي  ،عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، حسن علي،  أحمد عيد، سمير فكري، خالد الغندور،  محمد مخلوف، حسين فيصل، بابا بادجي، صلاح محسن.

 

ترتيب الاهلي والمصري في الدوري الممتاز

وبتلك النتيجة يتقدم الأهلي إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة، فيما يتراجع فريق  النادي المصري إلى المركز الخامس ويتوقف رصيده عند 11 نقطة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق