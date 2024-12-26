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بتكلفة 6 ملايين جنيه، نقل مطرب المهرجانات دقدق على طيارة خاصة من ألمانيا - أخبار كلمتك

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بتكلفة 6 ملايين جنيه، نقل مطرب المهرجانات دقدق على طيارة خاصة من ألمانيا - أخبار كلمتك

بتكلفة 6 ملايين جنيه، نقل مطرب المهرجانات دقدق على طيارة خاصة من ألمانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 11:45 مساءً - دخل مطرب المهرجانات دقدق، مؤسس فرقة الصواريخ، صاحب أغنية إخواتي، في غيبوبة تامة والاشتباه في ألزهايمر، بعد تدهور حالته الصحية، لإصابته بورم في المخ سيطر على أجزاء كبيرة من جسمه.

في هذا السياق، كشف مصدر مقرب من دقدق، أن أصدقاءه قاموا بإنهاء إجراءات نقله، على متن طائرة علاجية خاصة من ألمانيا لمصر،  بعد تقديم الأطباء نصائح للمرافقين له بنقله لمصر على الفور.

وقال مصدر لـ كلمتك" إن تكلفه الطائرة العلاجية وصلت إلى 6 ملايين جنيه، بالإضافة إلى مصاريف الطاقم الطبي المرافق للمطرب على الطائرة بعد وضعه على الأجهزة.
 

حفل فريق الصواريخ بـمهرجان العلمين 

على الجانب الآخر، كان أعضاء فريق الصواريخ قد تألقوا خلال حفلهم بـ مهرجان العلمين في دورته الأولى تحت شعار "العالم علمين"، ومن الأغانى التى غنوها خلال الحفل؛ "إخواتي" و"إيه ده إيه" و"معروف إنى ستار" و"لا لا"، وسط هتافات وتصفيق الجمهور.

 

يذكر أن فرقة الصواريخ اشتهرت بعد طرحها لمهرجان «إخواتي»، الذي حقق نجاحًا جماهيريًّا كبيرًا بعد طرحه، ووصل عدد مشاهداته حتى الآن إلى 272 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية:

أبطال الجمهورية عدوا حدود العالمية

عاملين فكرة جهنمية

هنغني لكم تحت الميه

هربانين من العباسية

مريحين بعد العملية

القطة بتاعتي المشمشية

قاعدة جنبي في العربية

هات لها كبدة وواحد سجق

حتى البيبسى مأخدتش بوق

يلا يا زوكش أنا هنا من الصبح

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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