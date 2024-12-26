مشاهير العرب - أبرزها «الملحد».. أفلام ومسلسلات مُنع عرضها في 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 11:36 صباحاً - واجهت عدة أعمال فنية، في عام 2024، أزمة المنع من العرض، وذلك لعدة الأسباب من أبرزها الرقابة الأخلاقية والدينية والثقافية.

وخلال السطور التالية ترصد كلمتك الأعمال الفنية التي تم منع عرضها خلال عام 2024.

فيلم الملحد

كان فيلم الملحد، من أبرز الأعمال التي أثرت الجدل خلال عام 2024، وذلك بسبب أحداثه التي تدور في إطار ديني، حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً بمنع عرضه بسبب إساءته للدين الإسلامي.

الفيلم من تأليف إبراهيم عيسى وإنتاج أحمد السبكي، وواجه اعتراضات رقابية وشعبية منذ بدء الترويج له، وتسبب الإعلان الترويجي للفيلم في موجة غضب عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض تجاوزاً للخطوط الحمراء في تناول القضايا الدينية.

فيلم الملحد، من بطولة عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد حاتم، صابرين، حسين فهمي، محمود حميدة، تارا عماد، نجلاء بدر، شيرين رضا ومن إخراج محمد العدل وتأليف إبراهيم عيسى.

فيلم التاروت

كما شهد فيلم التاروت، أزمة كبيرة، حيث منعت الرقابة عرضه بسبب احتوائه على مشاهد غير لائقة كان أبرزها مشهد بين رانيا يوسف و«الكلب» الخاص بها.

كما واجه الفيلم عائقاً آخر بسبب مشاركة البلوجر علي غزلان، ما دفع نقيب المهن التمثيلية برئاسة الدكتور خالد زكي، من منع إصدار تصاريح العرض، وتحويل طاقم العمل للتحقيق.

فيلم التاروت، بطولة: سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، محمد عز، منذر رياحنة، عبد العزيز مخيون، ومحمد سليمان، نورهان حفظي، وعلاء مرسي، وخالد محروس، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف، منهم: أحمد التهامي، ومحمد خميس، ويوسف منصور.

فيلم آخر المعجزات

قبل 24 ساعة من عرض فيلم آخر المعجرات، في إحدى المهرجانات تم منع عرضه، الأمرالذي أثار جدلا واسعا.

الفيلم المقتبس عن القصة القصيرة «معجزة» من مجموعة نجيب محفوظ الشهيرة «خمارة القط الأسود»، يتناول العلاقة بين العالمين المادي والروحي.

يلعب دور البطولة خالد كمال، الذي يجسد شخصية صحفي يتلقى اتصالاً غريباً من شخص متوفى.

ورفضت الرقابة على المصنفات الفنية الفيلم بحجة تناوله مواضيع «حساسة» الأمر الذي أثار غضبا في الأوساط الفنية.

فيلم هاني

كما أثار فيلم هاني، للمخرج محمد علام، الجدل، وذلك بعد منع عرضه في مهرجان الغردقة لسينما الشباب، بسبب احتوائه على مشاهدة غير لائقة.

الفيلم، الذي تدور أحداثه بين عامي 1997 و1998، يسرد قصة شاب يوثق حياته عبر كاميرا فيديو ويكشف عن مواقف شخصية وعلاقات معقدة.

ورغم حذف المخرج للمشاهد المثيرة للجدل بناءً على طلب الرقابة، لم يُسمح للفيلم بالمشاركة، مما دفع نقاداً ومخرجين للتنديد بالطريقة التي أُدير بها الأمر.

مسلسل الراكون

وتفاجأ الجمهور بعدم عرض مسلسل الراكون، للفنان يوسف الشريف، والذي كان من المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، ولم يتم إعلان أسباب هذا القرار، ولكن المنتج أكتفى بالإشارة إلى أن ذلك يرجع لأسباب إنتاجية غير واضحة.