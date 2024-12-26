مقرب من نص ر الله يتحدث عن امر خطير - أخبار كلمتك

قال محمد علي الحسيني:‏هناك تحولات سياسية في منطقتنا خطيرة ستغير جغرافیا المنطقة وتحالفات عسكرية جديدة غريبة عجيبة( العدو صديق والبعيد قريب) تحت الإجراء والتحضير لها .

واضاف:حتى يأتي وقتها وتنضج وثم تظهر المفاجأت!..وترتسم صورة المرحلة ونفهم المشهد.

واختتم:تذكروا من استعجل على التغيير قبل اوانه عوقب بحرمانه.

