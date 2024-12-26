عاجل:اسرائيل تعلن تنفيذ ضربة عسكرية في صنعاء - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن تنفيذ ضربة عسكرية في صنعاء - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن بدء الضربة العسكرية الحاسمة وتؤكد اخراج مطار صنعاء عن الخدمة وتتوعد الحوثيين - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن بدء الضربة العسكرية الحاسمة وتؤكد اخراج مطار صنعاء عن الخدمة وتتوعد الحوثيين - أخبار كلمتك

عاجل:غارات على صنعاء تستهدف هذه المواقع والحديدة - أخبار كلمتك

عاجل:غارات على صنعاء تستهدف هذه المواقع والحديدة - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن عدد الغارات على صنعاء وانباء عن سقوط قتلى وجرحى - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن عدد الغارات على صنعاء وانباء عن سقوط قتلى وجرحى - أخبار كلمتك

عاجل:تصاعد النيران من مطار صنعاء عقب ضربة عسكرية - أخبار كلمتك

عاجل:تصاعد النيران من مطار صنعاء عقب ضربة عسكرية - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - لهروبه من تنفيذ أحكام.. القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - لهروبه من تنفيذ أحكام.. القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - انخفاض سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - انخفاض سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - سعر الذهب والدولار اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - سعر الذهب والدولار اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الحذاء الذهبي».. watch it تكشف كواليس الحلقة 7 من «ساعته وتاريخه» (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الحذاء الذهبي».. watch it تكشف كواليس الحلقة 7 من «ساعته وتاريخه» (صورة) - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع سعر 4 أصناف في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع سعر 4 أصناف في سوق العبور - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

مقرب من نص ر الله يتحدث عن امر خطير - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مقرب من نص ر الله يتحدث عن امر خطير - أخبار كلمتك

مقرب من نص ر الله يتحدث عن امر خطير - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 02:58 مساءً - كلمتك/خاص:

قال محمد علي الحسيني:‏هناك تحولات سياسية في منطقتنا خطيرة ستغير جغرافیا المنطقة وتحالفات عسكرية جديدة غريبة عجيبة( العدو صديق والبعيد قريب) تحت الإجراء والتحضير لها .
واضاف:حتى يأتي وقتها وتنضج وثم تظهر المفاجأت!..وترتسم صورة المرحلة ونفهم المشهد. 
واختتم:تذكروا من استعجل على التغيير قبل اوانه عوقب بحرمانه. 
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

إنهيار متواصل للريال اليمني في عدن (اخر تحديث صباح الخميس) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق