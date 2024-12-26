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اللعبة بدأت..منصة نتفليكس تعرض 7 حلقات من Squid Game 2 - أخبار كلمتك

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اللعبة بدأت..منصة نتفليكس تعرض 7 حلقات من Squid Game 2 - أخبار كلمتك

اللعبة بدأت..منصة نتفليكس تعرض 7 حلقات من Squid Game 2 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 02:41 مساءً - أتاحت منصة Netflix اليوم الخميس الموسم الثاني للمسلسل الكوري الأشهر في العالم “Squid Game” والذي ينتظره الملايين حول العالم والمكون من 7 حلقات مشوقة.

 نشر حساب المنصة الرسمي على إنستجرام اليوم فيديو من مسلسل Squid Game مرفقا بتعليق "اللعبة بدأت.. الموسم الثاني من لعبة الحبار يعرض الآن حصريا على نتفليكس. 

هل سيجاري الموسم الجديد من مسلسل لعبة الحبار نجاح الموسم الأول؟

حظى مسلسل لعبة الحبار أو Squid Game بشهرة واسعة حول العالم بعد طرح حلقات الموسم الأول حيث حقق نجاحًا مذهلًا وتابعه الملايين في دول عديدة؛ لذا بمجرد طرح فكرة إنتاج موسم جديد من مسلسل لعبة الحبار دارت العديد من النقاشات حول ما إن كان سيجاري الجزء الأول في نجاحه أم لا، وبالرغم من كل هذه النقاشات فقد أبدى عشاق المسلسل حماسًا كبيرا بمجرد طرح الموسم الجديد آملين أن يكون الموسم الثاني من مسلسل لعبة الحبار على نفس المستوى ذاته للجزء الأول الذي عشقوا بفضله هذا العمل.

قصة الموسم الثاني من مسلسل لعبة الحبار

تدور أحداث الموسم الثاني من مسلسل "لعبة الحبار" بعد ثلاث سنوات من أحداث الموسم الأول، بعدما يعود Seong Gihun، الذي يلعبه Lee Jung Jae، إلى ألعاب البقاء المميتة جنبًا إلى جنب مع المشاركين الجدد، ويتنافسون على جائزة مذهلة تبلغ 45.6 مليار وون، ويشرع Gihun، الذي تطارده تجاربه السابقة، في طريق الانتقام والتحقيق بشكل أعمق في الألغاز المحيطة بالألعاب.

يضم فريق التمثيل العائد Lee Byung Hun في دور الرجل الأمامي الغامض، وWi Ha Jun في دور Hwang Jun Ho، وGong Yoo في دور المجند الغامض، وتشمل الوجوه الجديدة التي تنضم إلى المجموعة Im Si-Wan وKang Ha-Neul وPark Sung Hoon وLee Jin Wook، حيث يضيف كل منهم ديناميكيات جديدة إلى السرد المكثف.

مسلسل لعبة الحبار الجزء الأول 

وأصبح ”لعبة الحبار“ أكثر المسلسلات مشاهدة على منصة نتفليكس عندما بدأ عرضه في سبتمبر2021، ويتحدث مسلسل ”سكويد جيم“ أو مسلسل لعبة الحبار، عن مئات من الأشخاص من الفئات الأكثر تهميشًا في كوريا الجنوبية يشاركون بألعاب تقليدية للأولاد بهدف الفوز بمبلغ كبير جدًا، ويُقتل الخاسرون تباعًا في كل لعبة.

وحظي المسلسل الذي ينطوي على عنف كبير بنجاح عالمي مدوي ومنقطع النظير، وكان هوانج دونج هيوك كتب عام 2009 المسلسل ليكون فيلمًا طويلًا، وأوضح أنّ السيناريو ”بقي على جهاز الكمبيوتر طيلة عشر سنوات“ إذ لم ترغب أي جهة في شرائه قبل منصة ”نتفليكس“ التي أصبحت مُتاحة في كوريا الجنوبية عام 2016.

وأوضح المخرج أنّه واجه معاناةً جراء إعادة صياغة السيناريو التي استغرقت ”سبعة أشهر“، فيما تطلب تصوير المسلسل ”ثمانية أشهر“، وقال ممازحًا: ”كان الأمر بمثابة جحيم. ربما الموسم الثاني سيكون آخر مسلسل لي“.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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