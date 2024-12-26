مصر وتايلاند توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة - أخبار كلمتك

مصر وتايلاند توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة - أخبار كلمتك

السيسي يتابع جهود دفع عجلة التنمية في محور قناة السويس - أخبار كلمتك

السيسي يتابع جهود دفع عجلة التنمية في محور قناة السويس - أخبار كلمتك

تعرف على كشف حساب إيرادات قناة السويس خلال 2024 - أخبار كلمتك

تعرف على كشف حساب إيرادات قناة السويس خلال 2024 - أخبار كلمتك

الأوقاف تكشف حقيقة وفاة إمام مسجد بالشيخ زايد بعد مشادة مع المصلين - أخبار كلمتك

الأوقاف تكشف حقيقة وفاة إمام مسجد بالشيخ زايد بعد مشادة مع المصلين - أخبار كلمتك

عرض فيلم "ما وراء الحشاشين" على شاشة الوثائقية الليلة - أخبار كلمتك

عرض فيلم "ما وراء الحشاشين" على شاشة الوثائقية الليلة - أخبار كلمتك

كاظمة الكويتي يعلن ضم لاعب الزمالك السابق - أخبار كلمتك

كاظمة الكويتي يعلن ضم لاعب الزمالك السابق - أخبار كلمتك

فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا أمام البنك الأهلي - أخبار كلمتك

فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا أمام البنك الأهلي - أخبار كلمتك

الدوري المصري، أسامة فيصل وياو أنور يقودان هجوم البنك الأهلي أمام سيراميكا - أخبار كلمتك

الدوري المصري، أسامة فيصل وياو أنور يقودان هجوم البنك الأهلي أمام سيراميكا - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن تنفيذ ضربة عسكرية في صنعاء - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن تنفيذ ضربة عسكرية في صنعاء - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن بدء الضربة العسكرية الحاسمة وتؤكد اخراج مطار صنعاء عن الخدمة وتتوعد الحوثيين - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن بدء الضربة العسكرية الحاسمة وتؤكد اخراج مطار صنعاء عن الخدمة وتتوعد الحوثيين - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - بعد مشاركتها في «الحب كله».. حاتم صلاح يوجة رسالة لـ مي عز الدين | صورة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - بعد مشاركتها في «الحب كله».. حاتم صلاح يوجة رسالة لـ مي عز الدين | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد مشاركتها في «الحب كله».. حاتم صلاح يوجة رسالة لـ مي عز الدين | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 02:47 مساءً - وجه الفنان حاتم صلاح، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» رسالة للنجمة مي عز الدين، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن مشاركتها في مسلسل «الحب كله» بالتعاون مع الفنان آسر ياسين ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وشارك حاتم صلاح، عبر حسابه على «إنستجرام» صورة تجمعه بـ مي عز الدين، وعلق عليها قائلا: «نجمة النجوم مي عز الدين مستني أشوفك جدا في رمضان في مسلسل الحب كله، حمدالله على سلامتك وربنا يصبر قلبك وبإذن الله تكسري الدنيا في رمضان 2025.

تفاصيل مسلسل الحب كله لـ مي عز الدين

وكانت مي عز الدين، انقطعت خلال الفترة الماضية، عقب الوعكة الصحية التي أصبتها بعد صدمة رحيل والدتها في نوفمبر الماضي، وعلى أثرها دخلت الفنانة مي عز الدين المستشفى.

مسلسل الحب كله

ويتكون مسلسل الحب كله، من 15 حلقة، ويعرض في شهر رمضان المقبل، حيث مازال المسلسل في مرحلة التحضير النهائية، ويعكف المخرج تامر محسن على اختيار باقي أبطال المسلسل.

ويشارك في بطولة العمل الفنان آسر ياسين وأشرف عبد الباقي ومي عز الدين ودياب وآخرون

آخر أعمال مي عز الدين

وكانت آخر أعمال للنجمة مي عز الدين، في الدراما مسلسل سوق الكانتو، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجى، بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

اقرأ أيضاً
مسلسلات رمضان 2025.. مي عز الدين أمام آسر ياسين في «الحب كله»

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي والمصري باستاد برج العرب

أحمد حاتم يحتفل بعيد ميلاد نجله في أحدث ظهور له (صورة)

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

ساقية الصاوي تحتفل بذكرى القاريء الشيخ مصطفى إسماعيل - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق