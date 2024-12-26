مشاهير العرب - بعد مشاركتها في «الحب كله».. حاتم صلاح يوجة رسالة لـ مي عز الدين | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 02:47 مساءً - وجه الفنان حاتم صلاح، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» رسالة للنجمة مي عز الدين، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن مشاركتها في مسلسل «الحب كله» بالتعاون مع الفنان آسر ياسين ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وشارك حاتم صلاح، عبر حسابه على «إنستجرام» صورة تجمعه بـ مي عز الدين، وعلق عليها قائلا: «نجمة النجوم مي عز الدين مستني أشوفك جدا في رمضان في مسلسل الحب كله، حمدالله على سلامتك وربنا يصبر قلبك وبإذن الله تكسري الدنيا في رمضان 2025.

تفاصيل مسلسل الحب كله لـ مي عز الدين

وكانت مي عز الدين، انقطعت خلال الفترة الماضية، عقب الوعكة الصحية التي أصبتها بعد صدمة رحيل والدتها في نوفمبر الماضي، وعلى أثرها دخلت الفنانة مي عز الدين المستشفى.

مسلسل الحب كله

ويتكون مسلسل الحب كله، من 15 حلقة، ويعرض في شهر رمضان المقبل، حيث مازال المسلسل في مرحلة التحضير النهائية، ويعكف المخرج تامر محسن على اختيار باقي أبطال المسلسل.

ويشارك في بطولة العمل الفنان آسر ياسين وأشرف عبد الباقي ومي عز الدين ودياب وآخرون

آخر أعمال مي عز الدين

وكانت آخر أعمال للنجمة مي عز الدين، في الدراما مسلسل سوق الكانتو، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجى، بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.