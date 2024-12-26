ارتفاع سعر الذهب الآن بمصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 02:47 مساءً - سعر الذهب الآن.. ارتفع سعر الذهب الآن في مصر، وذلك قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة، ارتفع سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر عند 3730 جنيها للبيع، و3715 جنيهًا للشراء، علما بأنه العيار الأكثر مبيعا في محافظات مصر.

سعر الذهب الآن

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن، ضمن خدمة يقدمها الموقع بشكل مستمر ويمكنكم المتابعة بالضغط هنـــــــــــا.

سعر الذهب الآن في مصر سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4274.25 جنيه 4251.5 جنيه عيار 22 3918 جنيها 3897.25 جنيه عيار 21 3740 جنيها 3720 جنيها عيار 18 3205.75 جنيه 3188.5 جنيه عيار 14 2493.25 جنيه 2480 جنيها عيار 12 2137.25 جنيه 2125.75 جنيه

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب عيار 24 الآن

ارتفع سعر الذهب عيار 24 الآن في سوق الصاغة عند 4274.25 جنيه للبيع، و 4251.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

ارتفع سعر الذهب الآن لعيار 22 في سوق الصاغة عند 3918 جنيها للبيع، و 3897.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21 الآن

ارتفع سعر الذهب عيار 21 الآن في السوق المحلي عند 3740 جنيها للبيع، و 3720 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في مصر نحو 3205.75 جنيه للبيع، و 3188.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 الآن حالة من الارتفاع عند 2493.25 جنيه للبيع، و 2480 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ارتفع سعر الذهب عيار 12 في محلات الصاغة عند 2137.25 جنيه للبيع، و 2125.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

ارتفع سعر الذهب عيار 9 في سوق الصاغة عند 1602.75 جنيه للبيع، و 1594.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب الآن في السوق المحلي عند 29920 جنيها للبيع، و 29760 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب العالمية

سجل سعر أوقية الذهب العالمية اليوم في مصر نحو 2628.83 دولار للبيع، و 2628.55 دولار للشراء.